बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह 7.00 बजे से जारी है. बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है. अपना नेता चुनने के लिए बिहार की जनता में भी खासा उत्साह दिख रहा है. इसका अंदाजा पहले दो घंटे के वोटर टर्नआउट से लगाया जा सकता है.

दरअसल, बिहार में मतदान शुरू होने के दो घंटे बाद, यानी 9.00 बजे तक के मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ गया है. बिहार की सभी 121 सीटों पर औसतन 13.13 फीसदी वोटिंग हुई है. बेगुसराय में अब तक सबसे अधिक (14.60) मतदान हुआ है, जबकि लखीसराय विधानसभा सीट पर सबसे कम (7.00) मतदान हुआ. लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनावी मैदान में हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव फेज-1 वोटिंग, सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत:

जिलेवार बात करें तो,

बेगुसराय: 14.60 फीसदी

बछवाड़ा- 14.46

बखरी- 13.10

बेगुसराय- 15.11

चेरिया- बरियारपुर- 16.13

मटिहानी- 13.79

साहेबपुर कमाल- 14.60

तेघरा- 15.19

भोजपुर: 13.11 फीसदी

अगिआंव- 13.32

आरा- 10.15

बड़हरा- 12.73

जगदीशपुर- 14.25

संदेश- 14.01

शाहपुर- 14.37

तरारी- 13.20

बक्सर: 13.28 फीसदी

ब्रह्मपुर- 14.11

बक्सर- 12.93

डुमरांव- 12.50

राजपुर- 13.48



दरभंगा: 12.48 फीसदी

अलीनगर- 12.57

बहादुरपुर- 12.85

बेनीपुर- 11.20

दरभंगा- 11.52

दरभंगा ग्रामीण- 13.21

गौरा बौराम- 12.26

हयाघाट- 12.34

जाले- 13.60

केओटी- 13.01

कुशेश्वर अस्थान- 12.26

गोपालगंज: 13.97 फीसदी

बैकुंठपुर- 14.32

बरौली- 12.37

भोरे- 13.55

गोपालगंज- 12.99

हथुआ- 16.20

कुचायकोट- 14.40

खगड़िया: 14.15 फीसदी

अलौली- 13.78

बेलदौर- 14.50

खगड़िया- 13.99

परबत्ता- 14.25

लखीसराय: 7.00 फीसदी

लखीसराय- 13.39

सूर्यगढ़ा-

मधेपुरा: 13.74 फीसदी

आलमनगर- 13.93

बिहारीगंज- 13.83

मधेपुरा- 13.31

सिंहेश्वर- 13.89

मुंगेर: 13.37 फीसदी

जमालपुर- 12.21

मुंगेर- 12.84

तारापुर- 15.08

मुजफ्फरपुर: 14.38 फीसदी

औराई- 13.78

बरूराज- 14.80

बोचाह- 15.12

गायघाट- 13.56

कांटी- 13.91

कुरहानी- 14.51

मीनापुर- 14.68

मुजफ्फरपुर- 11.89

पारू- 15.12

साहेबगंज- 15.86

सकरा- 15.29

नालंदा: 12.45 फीसदी

अस्थावां- 10.74

बिहारशरीफ- 11.11

हरनौत- 12.97

हिलसा- 13.02

इस्लामपुर- 12.34

नालंदा- 12.52

राजगीर- 13.62

पटना: 11.22 फीसदी

बख्तियारपुर- 12.78

बांकीपुर- 5.85

बाढ़- 12.82

बिक्रम- 14.11

दानापुर- 10.44

दीघा- 6.91

फतुहा- 13.53

कुम्हरार- 6.68

मनेर- 13.93

मसौढ़ी- 15.65

मोकामा- 13.01

पालीगंज- 15.23

पटना साहिब- 10.61

फुलवारी- 11.21

सहरसा: 15.27 फीसदी

महिषी- 15.42

सहरसा- 15.21

सिमरी बख्तियारपुर- 16.32

सोनबरसा- 14.04

समस्तीपुर: 12.86 फीसदी

विभूतिपुर- 11.52

हसनपुर- 13.43

कल्याणपुर- 14.00

मोहिउद्दीननगर- 13.74

मोरवा- 12.67

रोसेरा- 12.19

समस्तीपुर- 13.35

सरायरंजन- 13.04

उजियारपुर- 12.02

वारिसनगर- 12.75

सारण: 13.30 फीसदी

अमनौर- 13.51

बनियापुर- 14.10

छपरा- 11.20

एकमा- 13.08

गरखा- 13.08

मांझी- 14.25

मढ़ौरा- 14.01

परसा- 13.96

सोनपुर- 12.28

तरैया- 13.83

शेखपुरा: 12.97 फीसदी

बारबीघा- 12.27

शेखपुरा- 13.58

सिवान: 13.35 फीसदी

बरहरिया- 15.12

दरौली- 13.05

दरौंदा- 12.95

गोरियाकोठी- 13.26

महाराजगंज- 14.00

रघुनाथपुर- 12.92

सिवान- 12.56

जीरादेई- 12.94

वैशाली: 14.30 फीसदी

हाजीपुर- 13.22

लालगंज- 14.96

महनार- 13.11

महुआ- 14.49

पातेपुर- 14.66

राघोपुर- 13.78

राजापाकर- 14.91

वैशाली- 15.30

दीघा में सबसे ज्यादा वोटर्स

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीट मतदान हो रहा है. निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां की हैं. निर्वाचन क्षेत्रों के लिहाज से दीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,57,657 मतदाता हैं, जबकि बरबीघा में सबसे कम 2,31,998 मतदाता पंजीकृत हैं.

इन सीटों पर एक घंटे कम होगी वोटिंग

निर्वाचन आयोग ने छह विधानसभा सीट पर मतदान के समय में एक घंटे की कमी की है. इन 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इनमें सिमरी बख्तियारपुर (410 बूथ), महिषी (361 बूथ), तारापुर (412 बूथ), मुंगेर (404 बूथ), जमालपुर (492 बूथ) और सूर्यगढ़ा (56 बूथ) शामिल हैं. यह फैसला इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता, प्रखंड मुख्यालय से दूरी और स्थानीय प्रशासन के सुझावों के आधार पर लिया गया है.

बाकी 115 सीट के 43,206 बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. पहले चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इनमें 1 करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव फेज-1 के चर्चित उम्मीदवार

मतदान के लिए कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ होंगे. पहले चरण में कई चर्चित उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कैद होगी. इनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जनता दल (यूनाइटेड) प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भोला यादव शामिल हैं.