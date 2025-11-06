बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में आज 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में कई हॉट सीटों पर मतदान होना है. इनमें रघुनाथपुर, गोपालगंज, महुआ, राघोपुर, अलीनगर, गौरा बौराम, दानापुर, मनेर, तारापुर, मुंगेर विधानसभा की सीटें शामिल हैं.

आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर के अलावा नीतीश कुमार कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है.

पहले फेज के चुनाव की हॉट सीटें?

रघुनाथपुर विधानसभा सीट: रघुनाथपुर सीट पर भी सभी की नजरें हैं. यह सीट फिलहाल आरजेडी के पास है. इस बार आरजेडी ने यहां से मोहम्मद शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहाब चुनाव मैदान में उतारा है. वहीं JDU से विकास कुमार सिंह चुनावी मैदान में है और ओसामा को सीधी टक्कर दे रहे हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने राहुल कीर्ति सिंह को मैदान में उतारा है.

राघोपुर विधानसभा सीट: इस सीट से आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में हैं. NDA की ओर से सतीश यादव चुनाव मैदान में हैं. वहीं जनसुराज पार्टी के चंचल कुमार भी इस सीट पर ताल ठोंक रहे हैं.

महुआ विधानसभा सीट: यहां से आरजेडी ने मुकेश रौशन को प्रत्याशी बनाया है. एनडीए की ओर से एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी संजय सिंह यहां से मैदान में हैं. वहीं इस सीट पर जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव भी ताल ठोंक रहे हैं.

तारापुर विधानसभा सीट: इस सीट पर बीजेपी नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव मैदान में हैं. यहां RJD ने अरुण कुमार साह को अपना उम्मीदवार बनाया है.

लखीसराय विधानसभा सीट: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं. यहां से कांग्रेस के अमरेश कुमार मैदान में हैं.

गोपालगंज विधानसभा सीट: NDA की तरफ से यहां से सुभाष सिंह को मैदान में उतारा गया है. महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास है. यहां से कांग्रेस ने ओमप्रकाश गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है. यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से अनस सलाम भी चुनाव लड़ रहे हैं.

अलीनगर विधानसभा सीट: दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है. RJD ने यहां से विनोद मिश्रा पर भरोसा जताया है, जबकि जन सुराज पार्टी ने विप्लव चौधरी को टिकट दिया है.

गौरा बौराम विधानसभा सीट: गौड़ाबौराम सीट से आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान मैदान में हैं. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अफजल खान को समर्थन देने का ऐलान किया है. पहले इस सीट से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन मुकेश सहनी ने उन्हें बैठा दिया है. पहले आरजेडी ने अफजल को पार्टी से निकाल दिया था. BJP ने मौजूदा विधायक स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है.

दानापुर विधानसभा सीट: पटना जिले की इस सीट पर आरजेडी की ओर से रीतलाल यादव पर ही भरोसा जाताया गया है, जो इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं. बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को टिकट दिया है.

मनेर विधानसभा सीट: इस सीट पर आरजेडी ने तीन बार के विधायक भाई वीरेंद्र को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है. उनका मुकाबला NDA के प्रत्याशी जितेंद्र यादव से है.

मोकामा विधानसभा सीट: इस सीट से जेल में बंद JDU विधायक अनंत सिंह का मुकाबला RJD की वीणा देवी से है. वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं.

मुंगेर विधानसभा सीट: इस सीट पर राजनीतिक उलटफेर हुआ है. प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह अंतिम वक्त में बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बीजेपी ने यहां से कुमार प्रणय को उम्मीदवार बनाया है. राजनीतिक उलटफेर के बाद यहां सियासी समीकरण बदल सकते हैं. RJD की तरफ से अविनाश कुमार विद्यार्थी मैदान में हैं.

इसके अलावा महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की वजह से भी इन विधानसभा सीटों पर लोगों की नजरें हैं. पांचो सीटों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है तो इसके मुकाबले में एक सीट पर आरजेडी, एक सीट ओर आईपी गुप्ता की IIP पार्टी और तीन सीट पर CPI का फ्रेंडली फाइट मुकाबला है.

पहले फेज में महागठबंधन में किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट

बिहारशरीफ- CPI vs कांग्रेस- यह नालंदा जिले की विधानसभा सीट है. यह नालंदा जिले का मुख्यालय है.

राजापाकर- CPI vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.

बछवाड़ा- CPI vs कांग्रेस- यह बेगूसराय जिले की विधानसभा सीट है.

वैशाली- RJD vs कांग्रेस- यह वैशाली जिले की विधानसभा सीट है.

बेलदौर- IIP vs कांग्रेस- यह खगड़िया जिले की विधानसभा सीट है.

इन पांचो सीटों पर महागठबंधन के अपने सहयोगी दलों से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं. तीन सीट बछवाड़ा, राजापाकर और बिहारशरीफ कांग्रेस ने करो या मरो की लड़ाई के साथ प्रचार किया था. बछवाड़ा में तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने चुनावी सभा करके मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश की. तो CPI के बड़े नेता भी इस सीट को अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाया है. सीपीआई के बड़े नेताओं ने पहले ही कहा था कि यह सीट हम लोगों की परंपरागत सीट रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में प्रदेश के 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे.