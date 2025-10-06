Bihar Assembly Election 2025 Dates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज ही होने जा रहा है. सोमवार (6 अक्टूबर) को चुनाव आयोग प्रेस कांफ्रेंस के जरिए मतदान और मतगणना की तारीखों की जानकारी दे देगा. इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है.

निर्वाचन आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा. निर्वाचन आयोग शाम चार बजे संवाददाता सम्मेलन करेगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे.

बिहार BJP चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की है. रविवार शाम तेजस्वी के आवास पर भी महागठबंधन की बैठक हुई है जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट एवं क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर NDA एवं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा.

NDA का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला

संभावित फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आया है. बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. NDA में सीट शेयरिंग को लेकर दो फार्मूला सामने आया है. किसी एक पर मुहर लग सकती है

पहला फॉर्मूला

JDU 102-103,

BJP- 101-102,

LJP R 25-28,

HAM- 6-7,

RLM 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है

दूसरा फॉर्मूला

JDU 101,

BJP 100

LJP 26 + 1 राज्यसभा सीट,

HAM 8,

RLM 8

चिराग-मांझी-कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर कुछ सीटों पर बीजेपी जदयू के उम्मीदवार लड़ सकते हैं.

इसके अलावा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दो फॉर्मूला सामने आया है. किसी एक पर मुहर लग सकती है.

1. RJD 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35 ( CPIML CPI CPM) VIP 15, RLJP 2, JMM को 1 सीटें दी जा सकती हैं.

2. RJD 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35 (CPIML CPI CPM), VIP 18, RLJP 3, JMM 2