बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है. एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 'आजाद समाज' एवं स्वामी प्रसाद मौर्य की 'अपनी जनता पार्टी' के साथ गठबंधन किया है.

गठबंधन को 'ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस' नाम दिया गया है. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को किशनगंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि एआईएमआईएम 35 सीटों पर जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी. अब देखना होगा कि इस गठबंधन से अन्य दलों को चुनाव में कितना नुकसान होता है.

सीमित सीटों पर ही लड़ना है चुनाव

अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीटों का बढ़ाना-घटाना घटक दलों की जब तक आपस में सहमति नहीं होगी उससे पहले ये नहीं होगा. यह लिखित तौर पर तय हो गया है. एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है हम सीमित सीटों पर चुनाव लड़ें. जहां हमने पहले से काम किया है वहां लड़ें.

प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है. इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि नॉमिनेशन की लास्ट तारीख 17 अक्टूबर है. पार्टी की अपनी बैठक है. उसके बाद ही घोषणा होगी. मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है. उनके लिए तो अलग से तारीख नहीं है.

अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी असली लड़ाई सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि देश में इंसाफ कायम करना है. उन्होंने कहा कि कल (गुरुवार) देर शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा. उम्मीदवारों के नाम का चयन हो चुका है. पत्रकार वार्ता में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद, प्रदेश सचिव विक्रम कुमार, जिलाध्यक्ष वसीम अकरम खान, प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन आदि मौजूद थे.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'अब कोई…'