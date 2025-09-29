बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हसनपुर से विधायक तेजप्रताप यादव शनिवार (27 सितंबर) को महुआ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे. इस दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास और स्थानीय नेताओं पर खुलकर हमला बोला.

तेजप्रताप यादव ने महुआ में जनसंवाद किया और कई मंदिरों में माथा टेका. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान आरजेडी के मौजूदा विधायक डॉ. मुकेश रोशन को निशाने पर लिया. तेजप्रताप ने कहा कि मुकेश रोशन ने महुआ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया और केवल विधायक फंड का गलत उपयोग किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने भाई-भतीजा और करीबियों को लाभ पहुंचाया, जिससे यहां का आम जनता प्रभावित हुई.

महुआ के सड़क निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार- तेजप्रताप

तेजप्रताप यादव ने महुआ के मुख्य मार्ग की सड़कों की हालत का उदाहरण देते हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया. उनका कहना था कि अगर इस मामले में जांच बैठा दी जाए तो कई लोगों को पकड़ने की संभावना है. तेजप्रताप यादव पहले भी अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोल चुके हैं और अब उन्होंने महुआ में आरजेडी विधायक को निशाना बनाकर सियासी हलचल बढ़ा दी है.

महुआ सीट पर बढ़ीं आरजेडी की मुश्किलें

चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है. वर्तमान में वे समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन पहले उन्होंने महुआ से ही चुनाव लड़कर सफलता हासिल की थी. पार्टी और परिवार के समर्थन के साथ तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने की रणनीति शुरू कर दी है.

तेजप्रताप के आरोपों ने बढ़ाई गर्मी

विशेषज्ञों का कहना है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में तेजप्रताप यादव का यह दौरा और आरजेडी विधायक पर लगाए गए आरोप राजनीतिक बहस और सियासी गर्मी को बढ़ाने वाला है. आगामी चुनाव में यह सीट काफी अहम मानी जा रही है, और तेजप्रताप यादव की सक्रियता से आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ सकती है.

इस बीच महुआ क्षेत्र के मतदाताओं की नजरें इस दौरे और आरोपों पर टिकी हुई हैं. तेजप्रताप यादव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि चुनाव से पहले आरजेडी और स्थानीय नेताओं की छवि पर सवाल उठाना उनकी रणनीति का हिस्सा है. आने वाले दिनों में महुआ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों और बयानबाजी का दौर और तेज होने की संभावना है.