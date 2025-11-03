हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: गया में गरजे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा- 'अब रोटी पलटने का समय आ गया है'

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: गया में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा और डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और किसान संकट पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं आता है.

By : पंकज यादव | Updated at : 03 Nov 2025 01:06 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और उसकी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश और राज्य में बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और युवाओं की बेकारी के लिए भाजपा जिम्मेदार है, लेकिन उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं.

'भाजपा के पास सिर्फ हिंदू-मुसलमान का जवाब'

सचिन पायलट ने कहा, “भाजपा के सहयोगियों से पूछिए कि बेरोजगारी क्यों है, किसान परेशान क्यों हैं, पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में क्यों भटक रहे हैं. उनका एक ही जवाब होता है. हिंदू, मुसलमान, मंदिर और बसें. इसके अलावा जो डबल इंजन मॉडल उन्होंने लागू किया है, वह लगातार फेल हो रहा है और हर तरफ धुआं फैल रहा है, इंजन चल नहीं रहा है. इस इंजन को बदलने की जरूरत है, और बदलाव की शुरुआत जड़ों से होगी.”

गया से होगी जीत की शुरुआत- पायलट 

सभा में पायलट ने जनता से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की. उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. लेकिन आप सब लोगों को जहां-जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहां पर वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी यहां से जीतकर जाए.”

उन्होंने गया की ऐतिहासिक धरोहर और पहचान का जिक्र करते हुए कहा, “गया की धरती एक ऐतिहासिक धरती है. देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम है. यहां के लोगों का इतिहास बच्चा-बच्चा जानता है. उसको और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आपके इलाके को विकसित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा.”

'अब रोटी पलटने का समय आ गया है'

सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को बहुत मौके दिए, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा, “बहुत मौका दे दिया आपने. जो आज यहां के वर्तमान विधायक, मंत्री हैं, बहुत बार आपने काम करके देख लिया. और जैसे घर में बोलते हैं जब तले पर रोटी पड़ी है बहुत देर तक अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाती है. इसलिए पलटने का टाइम आ गया और हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप मोहंती को जिताकर भेजें.”

सभा में पायलट ने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस गठबंधन ही वो विकल्प है जो बिहार को नई दिशा दे सकता है. उनके भाषण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और “हाथ का निशान” के नारे गूंजते रहे.

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 03 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
