'बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर महिला नहीं, युवा और प्रवासी मजदूर हैं', प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. देर रात सुपौल पहुंचे प्रशांत ने कहा कि इस बार बिहार के चुनाव का असली एक्स फैक्टर महिला नहीं, बल्कि युवा और प्रवासी मजदूर हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग गलत समझ रहे हैं कि वोट चोरी या धांधली इस चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा है. उनके मुताबिक बिहार में वोट चोरी जैसी कोई बात नहीं है. जनता को इस मसले से कोई लेना-देना नहीं है. असली मुद्दा ये है कि वोट चोरी की बात करके बिहार के लोगों का ध्यान असली सवालों से हटाया जा रहा है. जनता को इस बहाने हाईजैक किया जा रहा है.

युवा और प्रवासी मजदूर हैं असली ताकत

प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि इस बार चुनाव में युवाओं और प्रवासी मजदूरों का रोल निर्णायक रहेगा. उन्होंने कहा कि लाखों प्रवासी मजदूर अपने खर्चे पर सिर्फ वोट डालने के लिए बिहार लौट रहे हैं.

प्रशांत किशोर के मुताबिक, “पहले बीजेपी ने प्लान बनाया था कि ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को लाया जाएगा ताकि वोटिंग बढ़े, लेकिन जब उन्हें रिपोर्ट मिली कि ये मजदूर एनडीए को वोट नहीं कर रहे, तो ट्रेनें ही नहीं चलाई गईं.”

पीएम आरजेडी का डर दिखाकर मांग रहे वोट- प्रशांत

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब जनता को बताने के लिए कुछ नया नहीं है. पीएम अब सिर्फ आरजेडी का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं. डर दिखाने की राजनीति अब नहीं चलेगी. बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव तय है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को अब कोई भी वोट चोरी या डर दिखाकर बेवकूफ नहीं बना सकता. उन्होंने कहा कि लोग अब समझ चुके हैं कि किसने बिहार को आगे बढ़ाया और किसने रोक दिया. इस बार जनता का मूड साफ है. बिहार बदलेगा और ये बदलाव रुकने वाला नहीं है.