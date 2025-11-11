बिहार में आज भी टूटेंगे रिकॉर्ड? दूसरे चरण में बंपर वोटिंग, 1 बजे तक 47.62% हुआ मतदान

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) को जारी है. इस चरण में कुल 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और दोपहर 1 बजे तक पूरे राज्य में औसतन 47.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

1 बजे तक औसतन 47.62% मतदान

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक औसतन 47.62 प्रतिशत मतदान हुआ है. पहले चरण की तुलना में यह आंकड़ा बेहतर है. पहले चरण में इसी समय तक 42.31 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. यानी दूसरे चरण में मतदाताओं का उत्साह और भी बढ़ा है.

जिलेवार मतदान प्रतिशत

राज्य के विभिन्न जिलों से मिले आंकड़ों के अनुसार, कुछ जगहों पर मतदान में तेजी रही तो कुछ जिलों में अब भी अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुई है.

किशनगंज में अब तक सबसे ज्यादा 51.86% मतदान हुआ है. गया (50.95%), जमुई (50.91%), बांका (50.07%), और पूर्णिया (49.63%) जैसे जिलों में भी अच्छी वोटिंग देखने को मिली. वहीं मधुबनी में अब तक सबसे कम 43.39% मतदान दर्ज किया गया है.

अन्य जिलों के आंकड़े, कटिहार (48.50%), नवादा (43.45%), पश्चिम चंपारण (48.91%), पूर्वी चंपारण (48.01%), रोहतास (45.19%), सीतामढ़ी (45.28%), सुपौल (48.22%), अररिया (46.87%), अरवल (47.11%), और कैमूर (49.89%) रहें.

पहले चरण से बेहतर रफ्तार

अगर आंकड़ों की तुलना करें तो दूसरे चरण में मतदान की रफ्तार पहले से ज्यादा है. पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक औसतन 42.31% मतदान हुआ था, जबकि अब दूसरे चरण में यह बढ़कर 47.62% तक पहुंच गया है. इससे यह साफ है कि जनता में चुनाव को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है.

सुबह से दिखा वोटरों में जोश

सुबह से ही बिहार के विभिन्न जिलों में मतदाता अपने-अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे थे. खास बात यह रही कि इस बार युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला. कई जगहों पर महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ वोट डालने पहुंचीं. बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के इस पर्व में पीछे नहीं रहे और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वोट डालने निकले.

महिलाएं और युवा बने आकर्षण का केंद्र

कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचीं. चुनाव आयोग के मुताबिक, महिला वोटरों की भागीदारी में इस बार खास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके साथ ही पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का उत्साह भी काबिले तारीफ रहा.

चुनाव आयोग को उम्मीद है कि शाम तक मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा. चूंकि ठंडी हवा और सुहावना मौसम बना हुआ है, इसलिए देर दोपहर और शाम के वक्त अधिक वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं.