हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: कटिहार जिले में बंपर वोटिंग, प्राणपुर सीट पर 81%, चार सीटें पर 79% से ज्यादा मतदान

बिहार चुनाव: कटिहार जिले में बंपर वोटिंग, प्राणपुर सीट पर 81%, चार सीटें पर 79% से ज्यादा मतदान

Katihar Voting Percentage: कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं. इस जिले में औसत रूप से करीब 78.88 फीसदी मतदान दर्ज हुआ. यहां की बरारी सीट पर करीब 81 फीसदी वोटिंग हुई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम फेज में मंगलवार (11 नवंबर) को लगभग 69 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान हुआ. कटिहार जिले में बंपर वोटिंग हुई है. इस जिले में औसतन 78.88 फीसदी मतदान दर्ज हुआ. यहां की एक सीट पर तो करीब 81 फीसदी लोगों ने वोट किया. बरारी विधानसभा सीट पर 80.98 फीसदी वोटिंग हुई है.

कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं. दूसरे फेज के चुनाव में यहां की ऐसी पांच सीटों पर 79 फीसदी से अधिक मतदान हुआ. इनमें कोढ़ा, प्राणपुर, बरारी, बलरामपुर और मनिहार विधानसभा की सीटें शामिल हैं. 

कटिहार में कहां कितना हुआ मतदान?

बिहार में दूसरे फेज के चुनाव में कटिहार जिले की कदवा विधानसभा सीट पर 75.57 फीसदी मतदान हुआ. वहीं कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 75.49 फीसदी लोगों ने वोट किया. कोढ़ा में 79.35 फीसदी लोगों ने मतदान किया. इसके अलावा प्राणपुर विधानसभा सीट पर 81.01 फीसदी वोटिंग हुई. बरारी सीट पर 80.98 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. बलरामपुर सीट पर 79.44 फीसदी वोटिंग हुई. वहीं मनिहारी सीट पर 79.72 फीसदी मतदान हुआ.

किन-किन सीटों पर 79 फीसदी से अधिक वोटिंग?

  • कोढ़ा विधानसभा सीट- 79.35% मतदान
  • प्राणपुर विधानसभा सीट-81.01% मतदान
  • बरारी विधानसभा सीट-80.98% मतदान
  • मनिहारी विधानसभा सीट-79.72 % मतदान
  • बलरामपुर विधानसभा सीट-79.44% मतदान

14 नवम्बर को आएंगे नतीजे

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे, जो यह तय करेंगे कि जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष और बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और कार्यकाल हासिल करेंगे या पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिन्होंने 20 वर्षीय शासन को ‘खटारा गाड़ी’ करार दिया था, सत्ता की कमान अपने हाथ में लेते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि दूसरे और अंतिम फेज में राज्य में 68.79 प्रतिशत (अनंतिम) मतदान दर्ज किया गया.

दोनों फेज को मिलाकर कुल औसत मतदान प्रतिशत 66.90 (अनंतिम) रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29 प्रतिशत मतदान हुआ था. सुबह से ही मतदान ने जोर पकड़ा और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़े छह नवंबर को पहले चरण में दर्ज मतदान प्रतिशत को लगातार पीछे छोड़ते गए, जब 121 सीटों पर 65.09 प्रतिशत का अब तक का सर्वोच्च मतदान दर्ज किया गया था. 

किसका प्रदर्शन रहेगा बेहतर?

‘इंडिया’ गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों का कहना है कि यह भारी मतदान सरकार विरोधी लहर का संकेत है, जबकि बीजेपी नेता एवं बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि भारी मतदान का अर्थ जरूरी नहीं कि बदलाव हो और कई बार मौजूदा सरकारें भी अधिक मतदान के बाद सत्ता में लौटती हैं. जिन जिलों में पहले और दूसरे दोनों चरणों में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, वे सभी गंगा के उत्तर के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां पारंपरिक रूप से NDA का प्रदर्शन अच्छा रहा है. हालांकि शीर्ष तीन जिले-किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अधिक है और ये सभी जिले पिछली बार ‘इंडिया’ गठबंधन के पक्ष में गए थे.

हालांकि शीर्ष तीन जिले-किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी अधिक है और ये सभी जिले पिछली बार ‘इंडिया’ गठबंधन के पक्ष में गए थे. NDA और ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच इस कड़ी टक्कर में पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपनी ‘जन सुराज पार्टी’ के साथ मैदान में हैं. उनकी पार्टी शिक्षा, रोजगार और ‘पलायन-मुक्त बिहार’ के वादे के साथ खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है. हालांकि नीतीश कुमार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA ‘अच्छे शासन’ की उनकी छवि पर भरोसा जता रहा है.  दूसरे चरण में नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्री मैदान में थे, जिससे यह चरण सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम रहा.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
Katihar Bihar Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Sandeep Chaudhary: 'किसी को भटकने मत दीजिए', प्रवक्ता ने किसे चेताया? | Bihar Exit Poll
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
Bihar Exit Poll 2025: Tejashwi का नौकरी का वादा चल गया? सुनिए क्या बोले विश्लेषक | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget