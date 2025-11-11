बिहार चुनाव में RJD कर पाएगी कमाल? एग्जिट पोल के आंकड़ों में जानें पार्टी का हाल

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. चाणक्या स्ट्रैटीजीज (Chanakya Strategies) के एग्जिट पोल में आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस पोल के मुताबिक RJD सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. वहीं, MATRIZE IANS एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आरजेडी को 53-58 सीटें मिल सकती हैं.

MATRIZE IANS एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है. इस पोल के मुताबिक महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस 10-12 सीटों पर सिमटती दिख रही है.

एग्जिट पोल में RJD को कितनी सीटें?

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इस पोल के मुताबिक आरजेडी को 51-63 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. P-Marq के एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को 63-79 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही डीवी रिसर्च एग्जिट पोल में महागठबंधन को 83-98 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

POLSTRAT एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 187-102 सीटें मिलने का अनुमान है. जर्नो मिरर ने अन्य एग्जिट पोल से हटकर अनुमान लगाया है. इस पोल के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बन रही है. इस पोल के मुताबिक महागठबंधन को 130-140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 100-110 सीटें ही मिलने की संभावना जताई गई है. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है.

14 नवंबर को फाइनल नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान दो चरणों में हुआ. पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही साफ होगा बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. मौजूदा वक्त में राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

2020 विधानसभा चुनाव में RJD को कितनी सीटें?

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं. आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. वहीं बीजेपी को 74 सीटें जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं.

(डिसक्लेमर: अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)