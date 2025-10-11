बिहार चुनाव: पहले दिन दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, लालू प्रसाद यादव का भी है नाम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार (10 अक्टूबर) से शुरू हो गई है. राज्यभर के सभी नामांकन केंद्रों पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी. हालांकि, नामांकन के पहले ही दिन बहुत कम उत्साह देखने को मिला. पूरे प्रदेश में सिर्फ दो विधानसभा क्षेत्रों से दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया.

पहले दिन जिन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, उनमें मढ़ौरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव और मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा सीट से उसी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार शामिल हैं. दोनों प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन की निगरानी में विधिवत अपना नामांकन दाखिल किया.

पहले चरण में 17 अक्टूबर तक होगा नामांकन

निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. वहीं, दूसरे चरण का नामांकन 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक निर्धारित है. आयोग ने बताया कि पहले चरण से संबंधित कई उम्मीदवारों की नामांकन रिपोर्ट (N.R) पहले ही कट चुकी है और अब केवल औपचारिक प्रक्रिया बाकी है.

आज और कल नहीं होगा नामांकन

गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इन दो दिनों को अवकाश घोषित किया गया है. ऐसे में अगले चरण की सक्रियता सोमवार 13 अक्टूबर से देखने को मिलेगी. चुनाव आयोग का अनुमान है कि 13 से 17 अक्टूबर के बीच नामांकन की रफ्तार तेज होगी और अधिकांश प्रत्याशी इन्हीं दिनों में पर्चा भरेंगे.

पहले चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव

चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि नामांकन स्थलों पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मीडिया प्रबंधन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. पहले चरण में कुल 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के साथ नामांकन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले दिन प्रत्याशियों की कम उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि कई दल अब भी अंतिम उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं. आगामी दिनों में प्रमुख पार्टियों जैसे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी.