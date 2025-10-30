बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सचमुच विकास हो गया है तो फिर अमित शाह, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रदेश में घूम क्यों रहे हैं. राबड़ी देवी ने तंज भरे लहजे में कहा कि “अब ये लोग जनता से डर गए हैं, नतीजा जनता के हाथ में है और हम जनता के बीच जाकर उनकी आवाज सुन रहे हैं.”

राबड़ी देवी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जनता अब सब कुछ देख रही है और समझ रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के बीच हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. बिहार के मतदाता इस बार सोच-समझकर वोट देंगे. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने दावा किया कि जनता महागठबंधन के साथ है और इस बार का परिणाम “बहुत अच्छा” होगा. एनडीए की ओर से लगातार विकास के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर विकास दिखाई नहीं देता.

Patna, Bihar: On NDA's rally, Former Chief Minister Rabri Devi says, "These People are scared of the public of Bihar now... The result will be in the hands of the people. We are going among the people and listening to their voices..." pic.twitter.com/mSJbOKVWEC — IANS (@ians_india) October 30, 2025

एनडीए और महागठबंधन में तेज हुआ प्रचार

चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह गरम हो चुका है. एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों गठबंधन प्रचार के मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन की ओर से भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं. राबड़ी देवी के बयान से साफ है कि विपक्ष एनडीए की चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रहा है.

दो चरणों में होगा मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. रैलियों, रोड शो और बयानबाजी के बीच बिहार का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है. सभी की निगाहें अब जनता के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि इस बार पटना की कुर्सी पर कौन बैठेगा.