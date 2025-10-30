तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, 'कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है. गुरुवार (30 अक्टूबर) को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं. 24 तारीख को भी डाला गया था. चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई? पूछा कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जो 20 सालों में इन लोगों ने नहीं दिया चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर ये 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं?

आरजेडी नेता ने कहा, "चुनाव आयोग चुप बैठा है. चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपये खाते में डाले जा रहे हैं, ये खुलेआम सरकार रिश्वत दे रही है. ये उधार है. वापस सूद समेत सरकार लेने का काम करेगी… तो चुनाव आयोग की नैतिकता को पूरा देश देख रहा है… चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10-10 हजार का रिश्वत चले?"

बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा: तेजस्वी

एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा, "अमित शाह ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने और उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है. इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है. बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी. ये लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं. हथियाना चाहते हैं. बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा ना कि कोई बाहरी आकर चलाएगा."

तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान वोट न दें… इस पर तेजस्वी यादव ने कहा, "हमको कोई मतलब नहीं… हमको बिहार को आगे लेकर जाना है. हम बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि मौका है… बिहार को बनाने का मौका है… अगर ये (एनडीए) लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा."

