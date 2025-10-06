हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025 Dates: मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स

Bihar Election 2025 Dates: मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स

Bihar Elections 2025 Date: बिहार में सबसे चर्चित सीट है मोकामा जहां से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी विधायक हैं. यह ऐसी सीट है जहां से अनंत सिंह का जीतना तय माना जाता है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. सोमवार (06 अक्टूबर) को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे दी गई. पहले चरण में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. दूसरे फेज में वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस बीच जान लीजिए बिहार की कुछ वीआईपी सीटों के बारे में जहां इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं.

चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. नीचे देखिए कुछ वीआईपी सीटों की डिटेल और जानिए वहां किस चरण में वोटिंग होगी.

मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक

बिहार में सबसे चर्चित सीट है मोकामा जहां से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी विधायक हैं. यह ऐसी सीट है जहां से अनंत सिंह का जीतना तय माना जाता है. इस सीट पर पहले फेज में मतदान होना है. दूसरी ओर राघोपुर विधानसभा सीट है. यहां से तेजस्वी यादव यादव आरजेडी से विधायक हैं. इस सीट से चर्चा है प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं. हालांकि यह देखने वाली बात होगी. इस सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग है.

महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव

दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वे महुआ से इस बार चुनाव लड़ेंगे. वे इससे पहले 2015 में महुआ से ही विधायक बने थे. वर्तमान में इस सीट पर आरजेडी से मुकेश रोशन विधायक हैं. अब तेज प्रताप के लड़ने से मुकाबला देखने लायक होगा. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी

बड़हरा से लड़ सकते हैं पवन सिंह

उधर बड़हरा विधानसभा सीट भी चर्चा में है. इस सीट से वर्तमान में राघवेंद्र प्रताप बीजेपी से विधायक हैं. चर्चा है कि भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह को इस सीट से बीजेपी मौका दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो चुनाव का नतीजा देखने लायक होगा. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी. परबत्ता से जेडीयू के टिकट पर संजीव कुमार विधायक हैं. हाल ही में वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं. अब देखना होगा कि एनडीए से इस सीट पर कौन प्रत्याशी उतरता है. यह तो तय है कि आरजेडी से संजीव कुमार ही लड़ेंगे. इस सीट पर भी पहले चरण में मतदान होगा.

इमामगंज विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं. देखना होगा कि इस बार मांझी के खाते में यह सीट जाती है या नहीं. इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है. पटना साहिब सीट भी चर्चा में है. यहां से नंदकिशोर यादव बीजेपी से विधायक हैं. वे कई बार से बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं. ऐसे में मुकाबला इस सीट पर जबरदस्त होने वाला है. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग है.

(नोट: पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे फेज में वोटिंग 11 नवंबर को)

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Live: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
बिहार
Bihar Election 2025 Dates: मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स
मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: दो चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
Live: दो चरणों में होंगे बिहार चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
बिहार
Bihar Election 2025 Dates: मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स
मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget