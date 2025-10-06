मोकामा, महुआ सहित बिहार में VIP सीटों पर कब होगी वोटिंग? देखिए डिटेल्स

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. सोमवार (06 अक्टूबर) को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे दी गई. पहले चरण में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. दूसरे फेज में वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस बीच जान लीजिए बिहार की कुछ वीआईपी सीटों के बारे में जहां इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं.

चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. नीचे देखिए कुछ वीआईपी सीटों की डिटेल और जानिए वहां किस चरण में वोटिंग होगी.

मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी हैं विधायक

बिहार में सबसे चर्चित सीट है मोकामा जहां से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी विधायक हैं. यह ऐसी सीट है जहां से अनंत सिंह का जीतना तय माना जाता है. इस सीट पर पहले फेज में मतदान होना है. दूसरी ओर राघोपुर विधानसभा सीट है. यहां से तेजस्वी यादव यादव आरजेडी से विधायक हैं. इस सीट से चर्चा है प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं. हालांकि यह देखने वाली बात होगी. इस सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग है.

महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव

दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वे महुआ से इस बार चुनाव लड़ेंगे. वे इससे पहले 2015 में महुआ से ही विधायक बने थे. वर्तमान में इस सीट पर आरजेडी से मुकेश रोशन विधायक हैं. अब तेज प्रताप के लड़ने से मुकाबला देखने लायक होगा. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी

बड़हरा से लड़ सकते हैं पवन सिंह

उधर बड़हरा विधानसभा सीट भी चर्चा में है. इस सीट से वर्तमान में राघवेंद्र प्रताप बीजेपी से विधायक हैं. चर्चा है कि भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह को इस सीट से बीजेपी मौका दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो चुनाव का नतीजा देखने लायक होगा. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी. परबत्ता से जेडीयू के टिकट पर संजीव कुमार विधायक हैं. हाल ही में वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं. अब देखना होगा कि एनडीए से इस सीट पर कौन प्रत्याशी उतरता है. यह तो तय है कि आरजेडी से संजीव कुमार ही लड़ेंगे. इस सीट पर भी पहले चरण में मतदान होगा.

इमामगंज विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं. देखना होगा कि इस बार मांझी के खाते में यह सीट जाती है या नहीं. इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है. पटना साहिब सीट भी चर्चा में है. यहां से नंदकिशोर यादव बीजेपी से विधायक हैं. वे कई बार से बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं. ऐसे में मुकाबला इस सीट पर जबरदस्त होने वाला है. इस सीट पर पहले चरण में वोटिंग है.

(नोट: पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे फेज में वोटिंग 11 नवंबर को)