'हमारे देश में कोई ऐसी जात नहीं है जो आरक्षण में न आती हो', मनोज तिवारी का तेजस्वी पर पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि आज देश में कोई भी जाति ऐसी नहीं बची जो किसी न किसी रूप में आरक्षण के दायरे में न आती हो. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की देन है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

मनोज तिवारी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बाद अब सवर्ण वर्ग यानी ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके को भी 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि यह फैसला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर लिया, जिससे सामाजिक न्याय की भावना और मजबूत हुई है. एएनआई के अनुसार, मनोज तिवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले आरक्षण की सुविधा नहीं थी.

#WATCH | Patna, Bihar: On reservation issue raised during #BiharElection2025, BJP MP Manoj Tiwari says, "...At present, there is no caste in this country that does not come under reservation. And this is Narendra Modi's contribution. After SC, ST, and OBC reservations, the people… pic.twitter.com/k2GEQBEmsq — ANI (@ANI) November 9, 2025

विरोधियों पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा, "सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी, बिहार का चारा का जाने वाले बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है."

उन्होंने कहा कि लोग बिहार में ‘जंगलराज’ के प्रतीक रहे, अब वही लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. मनोज तिवारी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले सत्ता में रहते हुए समाज को बांटने का काम करते थे, लेकिन अब जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब भावनाओं में नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय ले रही है.

उन्होंने कहा कि आज बिहार बदल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने हर वर्ग को साथ लेकर विकास की नई राह दिखाई है. तिवारी ने विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता जाति और धर्म की राजनीति को पीछे छोड़कर विकास और स्थिरता के नाम पर वोट देगी.