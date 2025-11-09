'लप्पू-गप्पू और पप्पू को जनता 14 नवंबर को देगी सजा', तेजस्वी यादव पर भड़के अश्विनी चौबे

बिहार चुनाव में पहले चरण चुनाव के मतदान के बाद नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव के महिला आरक्षण वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हमने इसे लागू किया और आगे भी इसी के साथ बढ़ रहे हैं, उन्हें इसमें परेशानी क्यों हैं ? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे ?जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्वकरते हैं वे सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते.

बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे वहां उन्होंने ये जबाब दिया. यही नहीं महागठबंधन की जीत के दावे के सवाल पर चौबे ने कहा कि ये जितने भी लप्पू-गप्पू-पप्पू हैं 14 नवम्बर को बिहार की जनता इन्हें सजा देने जा रही है. ये सब यहां से बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे.

जंगलराज की बात करने वाले आज फिर हिंसक: अश्विनी चौबे

तेजस्वी यादव और महागठबंधन द्वारा बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठाने पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि लगता है बिहार में जंगलराज लाने की बात करने वाले लोग अब बौखला गए हैं और आज फिर हिंसक हो गए हैं. महाठगबंधन के सभी लोग—पप्पू, गप्पू और लप्पू—एक ही काम कर रहे हैं और जनता 14 नवंबर को उन्हें सज़ा देने वाली है. झूठ, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, दुराचार और नरसंहार करने वालों को बिहार की जनता सज़ा देगी. अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के साथ भी वे बार-बार यही कर रहे हैं.उन्होंने सब कुछ लूट लिया है. किस गरीब का नहीं लूटा गया है?.

यही नहीं चौबे ने आगे लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि कुछ लोग जमानत पर छूटे हुए हैं. अव वे जल्द ही जेल में मुख्य कैदी होंगे, जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सब जेल में होंगे.

बिहार में आज प्रचार का आखिरी दिन

बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मदतान 11 नवम्बर को है, जिसके लिए आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा. इसमें एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने पूरी टाक झोंक दी है. दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. चुनाव परिणाम 14 नवम्बर को आएंगे.