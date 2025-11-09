हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लप्पू-गप्पू और पप्पू को जनता 14 नवंबर को देगी सजा', तेजस्वी यादव पर भड़के अश्विनी चौबे

'लप्पू-गप्पू और पप्पू को जनता 14 नवंबर को देगी सजा', तेजस्वी यादव पर भड़के अश्विनी चौबे

Patna News: तेजस्वी यादव और महागठबंधन द्वारा बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठाने पर चौबे ने कहा कि लगता है बिहार में जंगलराज लाने की बात करने वाले लोग अब बौखला गए हैं और आज फिर हिंसक हो गए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव में पहले चरण चुनाव के मतदान के बाद नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव के महिला आरक्षण वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हमने इसे लागू किया और आगे भी इसी के साथ बढ़ रहे हैं, उन्हें इसमें परेशानी क्यों हैं ? क्या उन्हें लगता है कि हम उनसे इजाजत लेंगे ?जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्वकरते हैं वे सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते.

बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे वहां उन्होंने ये जबाब दिया. यही नहीं महागठबंधन की जीत के दावे के सवाल पर चौबे ने कहा कि ये जितने भी लप्पू-गप्पू-पप्पू हैं 14 नवम्बर को बिहार की जनता इन्हें सजा देने जा रही है. ये सब यहां से बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे.

जंगलराज की बात करने वाले आज फिर हिंसक: अश्विनी चौबे

तेजस्वी यादव और महागठबंधन द्वारा बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल उठाने पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि  लगता है बिहार में जंगलराज लाने की बात करने वाले लोग अब बौखला गए हैं और आज फिर हिंसक हो गए हैं. महाठगबंधन के सभी लोग—पप्पू, गप्पू और लप्पू—एक ही काम कर रहे हैं और जनता 14 नवंबर को उन्हें सज़ा देने वाली है. झूठ, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, दुराचार और नरसंहार करने वालों को बिहार की जनता सज़ा देगी. अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के साथ भी वे बार-बार यही कर रहे हैं.उन्होंने सब कुछ लूट लिया है. किस गरीब का नहीं लूटा गया है?.

यही नहीं चौबे ने आगे लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि कुछ लोग जमानत पर छूटे हुए हैं. अव वे जल्द ही जेल में मुख्य कैदी होंगे, जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सब जेल में होंगे.

बिहार में आज प्रचार का आखिरी दिन

बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मदतान 11 नवम्बर को है, जिसके लिए आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा. इसमें एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने पूरी टाक झोंक दी है. दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. चुनाव परिणाम 14 नवम्बर को आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
Ashwini Choubey Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
हेल्थ
Kidney Disease sSymptoms: मौत होने की टॉप-10 वजहों में से एक हैं किडनी की बीमारियां, इन्हें वक्त पर कैसे पहचानें?
मौत होने की टॉप-10 वजहों में से एक हैं किडनी की बीमारियां, इन्हें वक्त पर कैसे पहचानें?
यूटिलिटी
इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम
इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर लें ये काम
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget