महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, क्या बोले अखिलेश प्रसाद सिंह?

बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है लेकिन अभी तक एनडीए या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. पटना में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग लगभग हो गई है. सीएम के चेहरे को लेकर भी कोई परेशानी नहीं है.

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर राज्य के सभी नेताओं ने, राहुल गांधी ने दो हफ्ते तक एसआईआर के खिलाफ दौरा किया, प्रियंका गांधी ने दौरा किया, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई. हम पहले से ही तैयार थे, अच्छी तारीख आ गई है, सभी त्योहारों के बाद चुनाव होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी."

विपक्ष पर प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप

उधर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर हमला किया है. सीट बंटवारे पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद कि लोक आस्था के महापर्व के बाद बिहार को लोकतंत्र का महापर्व मनाने का अवसर मिलने जा रहा है... (सीट बंटवारे को लेकर) कोई झंझट नहीं है, अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं है... हम प्रगति करते हैं, वे (विपक्ष) प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यही अंतर है..."

दूसरी ओर सीटों के बंटवारे पर भले सारे नेता यह बता रहे हैं कि सब ठीक है लेकिन जब तक ऐलान नहीं होता है तब तक तो यही माना जा सकता है कि पेंच अभी भी फंसा है. माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में इसको लेकर घोषणा हो सकती है.

