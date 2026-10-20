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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह पर स्मृति सिन्हा का बड़ा हमला, दशहरे पर रावण से कर दी तुलना!

पवन सिंह पर स्मृति सिन्हा का बड़ा हमला, दशहरे पर रावण से कर दी तुलना!

स्मृति सिन्हा ने अक्षरा सिंह से माफी मांगने को लेकर पवन सिंह पर तंज कसा. दशहरे का जिक्र करते हुए उन्होंने निजी बातों और नवरात्रि के मंच के इस्तेमाल पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Oct 2026 05:09 PM (IST)
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भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से माफी मांगने के बाद अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है. स्मृति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पवन सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने अक्षरा का नाम लेने और सार्वजनिक मंचों पर निजी बातें करने पर सवाल उठाए.

स्मृति सिन्हा ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर कर कहा, “पत्नी को सताओ, प्रेमिका को सहलाओ और भोजपुरी का शेर कहलाओ. वाह रे पावर.” उनका यह बयान पवन सिंह के अक्षरा सिंह से माफी मांगने और उन्हें ‘बाबू-बेटा’ कहने की चर्चा के बीच आया है. स्मृति ने पवन सिंह के इस कदम पर सवाल उठाए.

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दशहरे का जिक्र कर रावण से की तुलना

वीडियो में स्मृति ने दशहरे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. स्मृति ने कहा कि रावण ने पत्नी के होते हुए दूसरी महिला पर गलत नजर डाली और माता सीता का हरण किया. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों के होने की बात कही, जो पत्नी के रहते सार्वजनिक मंचों पर दूसरी महिलाओं के नाम लेते हैं.

 
 
 
 
 
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नवरात्रि के मंच के इस्तेमाल पर सवाल

स्मृति ने कहा कि नवरात्रि के मंच पर कलाकारों को गीत गाने के लिए बुलाया जाता है. लेकिन कुछ लोग निजी बातों और फायदे के लिए मंच का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कलाकार के लिए मंच पर दूसरों को छेड़ना आम बात हो गई है.

पहले भी पवन सिंह पर कर चुकी हैं टिप्पणी

स्मृति सिन्हा इससे पहले भी पवन सिंह को लेकर बयान दे चुकी हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता नशे में रहते हैं और महिलाओं को लेकर अनुचित नजरिया रखते हैं. अब अक्षरा सिंह से जुड़े मामले पर उनकी टिप्पणी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में यह विवाद फिर चर्चा में है. हालांकि अभी तक इस पर पवन सिंह की ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 20 Oct 2026 05:09 PM (IST)
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