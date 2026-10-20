पवन सिंह पर स्मृति सिन्हा का बड़ा हमला, दशहरे पर रावण से कर दी तुलना!

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से माफी मांगने के बाद अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है. स्मृति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पवन सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने अक्षरा का नाम लेने और सार्वजनिक मंचों पर निजी बातें करने पर सवाल उठाए.

स्मृति सिन्हा ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर कर कहा, “पत्नी को सताओ, प्रेमिका को सहलाओ और भोजपुरी का शेर कहलाओ. वाह रे पावर.” उनका यह बयान पवन सिंह के अक्षरा सिंह से माफी मांगने और उन्हें ‘बाबू-बेटा’ कहने की चर्चा के बीच आया है. स्मृति ने पवन सिंह के इस कदम पर सवाल उठाए.

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दशहरे का जिक्र कर रावण से की तुलना

वीडियो में स्मृति ने दशहरे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. स्मृति ने कहा कि रावण ने पत्नी के होते हुए दूसरी महिला पर गलत नजर डाली और माता सीता का हरण किया. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों के होने की बात कही, जो पत्नी के रहते सार्वजनिक मंचों पर दूसरी महिलाओं के नाम लेते हैं.

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नवरात्रि के मंच के इस्तेमाल पर सवाल

स्मृति ने कहा कि नवरात्रि के मंच पर कलाकारों को गीत गाने के लिए बुलाया जाता है. लेकिन कुछ लोग निजी बातों और फायदे के लिए मंच का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कलाकार के लिए मंच पर दूसरों को छेड़ना आम बात हो गई है.

पहले भी पवन सिंह पर कर चुकी हैं टिप्पणी

स्मृति सिन्हा इससे पहले भी पवन सिंह को लेकर बयान दे चुकी हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता नशे में रहते हैं और महिलाओं को लेकर अनुचित नजरिया रखते हैं. अब अक्षरा सिंह से जुड़े मामले पर उनकी टिप्पणी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में यह विवाद फिर चर्चा में है. हालांकि अभी तक इस पर पवन सिंह की ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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