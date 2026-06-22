भरत तिवारी एनकाउंटर: प्रशांत किशोर से मिले परिजन, PK से लगाई ये गुहार

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भोजपुर जिले के बिलौटी निवासी भरत भूषण तिवारी (Bharat Tiwari Encounter) के परिजनों और मित्रों ने पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से मुलाकात की है. यह मुलाकात जन सुराज के बिहटा स्थित बिहार नव-निर्माण आश्रम में हुई है.

न्याय की लड़ाई में आवाज और बुलंद हो इसलिए परिजनों ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है. भरत तिवारी के परिजनों ने पीके से न्याय दिलाने की गुहार लगाई. उन्हें इसी मुद्दे पर 24 जून को होने वाली पंचायत में शामिल होने का भी आग्रह किया. प्रशांत किशोर ने परिजनों को इस लड़ाई में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है.

यह भी पढ़ें- लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड

जन सुराज ने निकाला कैंडल मार्च

इससे पहले बीते रविवार (21 जून, 2026) को भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. मनोज भारती ने मीडिया से कहा कि इस मार्च का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत करना और समाज में शांति एवं एकजुटता का संदेश देना है.

मनोज भारती ने कहा कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की एनकाउंटर में मौत हुई है, वह बेहद दुखद और निंदनीय है. भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे. जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है.

उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शीघ्र न्यायिक जांच कराई जाए. जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए. साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ मुआवजा दिया जाए.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'