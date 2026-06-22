हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर: प्रशांत किशोर से मिले परिजन, PK से लगाई ये गुहार

भरत तिवारी एनकाउंटर: प्रशांत किशोर से मिले परिजन, PK से लगाई ये गुहार

Bharat Tiwari Encounter: जन सुराज की ओर से रविवार को पटना में कैंडल मार्च निकाला गया था. पार्टी का कहना है कि जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भोजपुर जिले के बिलौटी निवासी भरत भूषण तिवारी (Bharat Tiwari Encounter) के परिजनों और मित्रों ने पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से मुलाकात की है. यह मुलाकात जन सुराज के बिहटा स्थित बिहार नव-निर्माण आश्रम में हुई है. 

न्याय की लड़ाई में आवाज और बुलंद हो इसलिए परिजनों ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है. भरत तिवारी के परिजनों ने पीके से न्याय दिलाने की गुहार लगाई. उन्हें इसी मुद्दे पर 24 जून को होने वाली पंचायत में शामिल होने का भी आग्रह किया. प्रशांत किशोर ने परिजनों को इस लड़ाई में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है.

यह भी पढ़ें- लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड

जन सुराज ने निकाला कैंडल मार्च

इससे पहले बीते रविवार (21 जून, 2026) को भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. मनोज भारती ने मीडिया से कहा कि इस मार्च का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत करना और समाज में शांति एवं एकजुटता का संदेश देना है.

मनोज भारती ने कहा कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की एनकाउंटर में मौत हुई है, वह बेहद दुखद और निंदनीय है. भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे. जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है.

उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शीघ्र न्यायिक जांच कराई जाए. जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए. साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ मुआवजा दिया जाए.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Encounter BIHAR NEWS Bharat Tiwari Bharat Tiwari Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: प्रशांत किशोर से मिले परिजन, PK से लगाई ये गुहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: प्रशांत किशोर से मिले परिजन, PK से लगाई ये गुहार
बिहार
निशांत कुमार के भविष्य को लेकर JDU नेता ने कर दिया बड़ा दावा, कौन संभालेगा नीतीश की विरासत?
निशांत कुमार के भविष्य को लेकर JDU नेता ने कर दिया बड़ा दावा, कौन संभालेगा नीतीश की विरासत?
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
बिहार
फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, गोपालगंज से पटना रेफर
फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, गोपालगंज से पटना रेफर
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
क्रिकेट
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक, एक आरोपी गिरफ्तार
पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
विश्व
Explained: 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, मजबूत दावेदारी की 5 बड़ी वजहें क्या?
2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, दावेदारी की 5 वजहें?
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
शिक्षा
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget