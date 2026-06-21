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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bharat Tiwari Encounter News: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बेलौटी गांव पहुंचा. परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच, न्यायिक जांच और परिवार को न्याय देने की मांग उठाई.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. रविवार (21 जून) को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बेलौटी गांव पहुंचा. यहां नेताओं ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली. मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों से बातचीत की. नेताओं ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिलों के कांग्रेस नेताओं की एक जांच टीम गठित की गई है, जिसे बेलौटी भेजा गया है.

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उन्होंने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों, स्थानीय लोगों और परिजनों से बातचीत की है और पूरे मामले की जानकारी एकत्र की है. जांच टीम अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी.

राजेश कुमार ने कहा कि भरत तिवारी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों की आवाज बनकर उभरे थे जो बाढ़ और विस्थापन की समस्या से जूझ रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जवनिया क्षेत्र के विस्थापित और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई भरत तिवारी लगातार लड़ रहे थे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया. उनका कहना था कि भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय थे और लगातार लोगों की समस्याओं को सामने लाने का काम कर रहे थे.

सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में ऐसा माहौल बन गया है जहां सरकार से सवाल पूछने वालों को दबाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार या जनसमस्याओं को लेकर आवाज उठाता है, उसे झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है या फिर प्रताड़ित किया जाता है.

उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की हत्या भी एक संगठित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है.

परिवार पर दर्ज मुकदमों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय देने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज किए गए. राजेश कुमार ने भरत तिवारी की मां, पिता और अन्य परिजनों पर केस दर्ज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

उन्होंने कहा कि मृतक के पिता को घंटों तक हिरासत में रखा गया, जबकि परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है और इससे परिवार की पीड़ा और बढ़ी है.

राजेश कुमार ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप था तो उसका फैसला कानून और न्यायालय को करना चाहिए था. किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है.

उन्होंने कहा कि पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब सरकार और प्रशासन को देना होगा. कांग्रेस का मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी.

मुकदमे वापस लेने और न्यायिक जांच की मांग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग की कि भरत तिवारी के परिजनों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं. साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराई जाए.

उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो जनता आने वाले समय में सरकार से जवाब मांगेगी. कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

राहुल गांधी ने भी ली जानकारी

राजेश कुमार ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले की जानकारी ली है और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी हर स्तर पर परिवार की मदद करेगी और न्याय की लड़ाई में उनके साथ रहेगी.

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भरत तिवारी जिन सामाजिक मुद्दों और विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को दबाया नहीं जा सकता. पार्टी इस मुद्दे को राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उठाने का काम करेगी.

बेलौटी गांव में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. विपक्षी दल लगातार घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी होने की बात कही जा रही है.

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Published at : 21 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News CONGRESS BIHAR NEWS Bharat Tiwari
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