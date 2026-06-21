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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच RJD ने शेयर किया वीडियो

नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच RJD ने शेयर किया वीडियो

Bharat Tiwari Encounter News: आरजेडी की पूर्व विधायक और प्रवक्ता एज्या यादव ने नीतीश कुमार के वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने नीतीश कुमार के मन डोलने की चर्चा की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jun 2026 03:26 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, एनडीए भी दो खेमे में बंट गया है. ज्यादातर नेताओं की यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें सजा मिले. शायद इसी दबाव के कारण सीएम सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है. इन सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को आरजेडी की पूर्व विधायक और प्रवक्ता एज्या यादव ने भी रविवार (21 जून, 2026) को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में नीतीश कुमार यूपी की एक घटना पर मीडिया को बयान दे रहे हैं. 

नीतीश कुमार का पुराना वीडियो अब वायरल

इस वीडियो को इस आधार पर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जैसे नीतीश कुमार का यह बयान भरत तिवारी के एनकाउंटर से जुड़ा है. हालांकि यह वीडियो पुराना है जो अब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी नेता एज्या यादव ने एक्स पर लिखा है, "बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है!" 

बता दें कि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ हैं. बिहार में एनडीए की सरकार है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. हालांकि जिस तरह से एज्या यादव ने नीतीश कुमार के मन डोलने की बात कही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बयान को भरत भूषण तिवारी की घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'

कब का है वीडियो?

नीतीश कुमार का यह वीडियो साल 2023 के अप्रैल महीने का है. उस वक्त वो सरकार में थे. बिहार के मुख्यमंत्री थे. उस दौरान यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर तब हत्या कर दी गई थी जब ये दोनों भाई पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने आए थे. पत्रकार के रूप में पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी थी. इसी मामले में पर उस वक्त नीतीश कुमार ने बयान दिया था जो अब भोजपुर की घटना के बाद वायरल किया जा रहा है.

वीडियो में क्या कह रहे नीतीश कुमार?

नीतीश कुमार ने अतीक अहमद की हुई हत्या पर उस वक्त कहा था, "ये कहीं प्रेस वाले कर सकते हैं? झूठ का कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था… ये कहीं होता है? कौन आकर खड़ा हो गया? वहां की पुलिस को तो पहले से देखना न चाहिए… कोई जेल में है… आप उसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं… ये बहुत दुखद है. किसी को सजा होती है… केस होता है… किसी को इस तरह से रास्ते में मार देना…" इस तरह आगे वीडियो में नीतीश कुमार ने और भी बहुत कुछ कहा.

यह भी पढ़ें- बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
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