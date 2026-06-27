भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इंसाफ की मांग तेज, महापंचायत संयोजक बोले- '30 जून तक सरकार...'

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले को लेकर न्याय की मांग तेज होती जा रही है. गांव में आयोजित महापंचायत के संयोजक पंकज त्रिपाठी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के श्राद्ध यानी 30 जून तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा. अगर तब तक एफआईआर में नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे की रणनीति पर महापंचायत फैसला करेगी.

संयोजक पंकज त्रिपाठी ने कहा, ''24 जून को आयोजित महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भरत तिवारी के श्राद्ध तक सरकार को कार्रवाई का अवसर दिया जाएगा. सामान्य मामलों में हत्या की एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, लेकिन इस मामले में अब तक किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इससे लोगों का पुलिस पर भरोसा कमजोर हो रहा है और प्रशासन का रवैया ढुलमुल दिखाई दे रहा है.''

'पुलिस लगातार पूरे मामले को भ्रमित करने का प्रयास कर रही'

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार पूरे मामले को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. उनका कहना है कि सात दिन बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद भी जांच की दिशा में ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो.

'अमर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति' का गठन

महापंचायत की ओर से आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर दी गई है. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि 'अमर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति' का गठन किया गया है. इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा को बनाया गया है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वकील नागेश्वर दुबे की जिम्मेदारी तय की गई है. खुद पंकज त्रिपाठी को समिति का संयोजक और भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को सह-संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

एसडीएम की भूमिका पर भी उठाए गए सवाल

महापंचायत संयोजक ने एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि परिवार लगातार एसडीएम को इस पूरे घटनाक्रम का कथित साजिशकर्ता बता रहा है. उनका दावा है कि जवनिया बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और फंड से जुड़े विवाद से ही पूरे मामले की शुरुआत हुई थी. अगर संबंधित अधिकारियों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी आशंका जताई कि जब्त किए गए मोबाइल के डाटा के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

पंकज त्रिपाठी ने आगे कहा, ''समिति अब 30 जून तक सरकार की कार्रवाई पर नजर रखेगी. अगर इस अवधि में एफआईआर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो आगे की रणनीति उसी के आधार पर तय की जाएगी. लेकिन यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

'क्या ब्राह्मण समाज में पैदा होना गुनाह है?'

इस दौरान उन्होंने एक भावनात्मक सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा, "क्या बिलौटी में पैदा होना गुनाह है? क्या ब्राह्मण समाज में पैदा होना गुनाह है?" उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही बिहार पुलिस के सिपाही आशीष तिवारी को एक वायरल वीडियो के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया, जिससे समाज में यह संदेश जा रहा है कि प्रशासन दमनकारी रवैया अपना रहा है.

उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है और दोषियों को बचाने की कोशिश जारी रहती है तो लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठ जाएगा. उनके अनुसार, पीड़ित परिवार और महापंचायत की सभी समितियां फिलहाल 30 जून तक इंतजार करेंगी, लेकिन उसके बाद न्याय की मांग को लेकर आगे का आंदोलन शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा.

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