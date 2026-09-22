‘कानून का डर क्यों नहीं?’ जमुई कांड पर पप्पू यादव का हमला

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

पप्पू यादव ने लोगों से भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है. मामले में जमुई पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए SIT गठित की गई है.

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‘लोगों में संविधान और कानून का डर क्यों नहीं?’

पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि आखिर लोगों के अंदर संविधान, कानून और सरकार का डर क्यों नहीं है. उन्होंने जमुई की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि बच्ची के साथ काफी देर तक बदसलूकी और मारपीट की गई. लोग तमाशबीन बने रहे. इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ और दिल्ली के कई मामलों का भी जिक्र किया, जिसमें युवतियों के साथ छेड़खानी की गई थी. आगे कहा कि ऐसी घटनाएं समाज और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय हैं. राज्य में हालात अच्छे नहीं हैं.

पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर की शाम जमुई में एक नाबालिग लड़की और उसके पुरुष मित्र को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर कथित तौर पर परेशान किया और मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की.

‘स्कूल और बच्चों के जुटने वाली जगहों पर सुरक्षा हो’

सांसद ने कहा कि स्कूल, मंदिर और ऐसी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए, जहां बड़ी संख्या में बच्चे जुटते हैं. उन्होंने कहा कि केवल घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से सुरक्षा के इंतजाम जरूरी हैं.

‘समाज का नैतिक पतन हो चुका है’

पप्पू यादव ने जनता से भी ऐसी घटनाओं के खिलाफ आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज का नैतिक पतन चिंता का विषय है और लोगों को महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

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