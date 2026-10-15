कांग्रेस सांसद अकोइजम पर आरोपों से मचा बवाल, CJP की तिरंगा यात्रा पर BJP-JDU की चेतावनी

कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के बर्खास्त प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले में कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. वहीं, CJP की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंत्री राम कृपाल यादव ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उससे जुड़े नियमों का पालन करने पर जोर दिया. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने यात्रा को अच्छा बताते हुए देश और तिरंगे के सम्मान की बात कही.

Patna, Bihar: On the sexual harassment allegations against Congress MP and sacked JNU professor Angomcha Bimol Akoijam, Minister Ram Kripal Yadav says, “This reflects the mindset of the Congress party. This is not the first time the professor has allegedly engaged in such misconduct. He has behaved inappropriately with several girls and female students, and people may be aware of his conduct, but the Congress party protects such people. It is unfortunate. Such people bring shame to society...” — IANS (@ians_india) October 15, 2026

मंत्री राम कृपाल यादव ने अकोइजम को लेकर कहा कि यह मामला कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि प्रोफेसर पर पहले भी छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं. यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को बचाती है. उन्होंने इस तरह के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

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JDU प्रवक्ता बोले- कांग्रेस की चुप्पी हैरान करने वाली

JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस घटना को परेशान करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि शिक्षक का छात्राओं के प्रति ऐसा व्यवहार शर्मनाक है. किसी भी सभ्य समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अकोइजम सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस को मामले में दखल देकर कार्रवाई करनी चाहिए थी. राजीव रंजन ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए.

Patna, Bihar: On the sexual harassment allegations against Congress MP and sacked JNU professor Angomcha Bimol Akoijam, Minister Ram Kripal Yadav says, “This reflects the mindset of the Congress party. This is not the first time the professor has allegedly engaged in such misconduct. He has behaved inappropriately with several girls and female students, and people may be aware of his conduct, but the Congress party protects such people. It is unfortunate. Such people bring shame to society...” — IANS (@ians_india) October 15, 2026

CJP की तिरंगा यात्रा पर राम कृपाल यादव की चेतावनी

CJP की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा पर राम कृपाल यादव ने कहा कि संगठन विरोध जताने के लिए आंदोलन कर सकता है. वह तिरंगा यात्रा भी निकाल सकता है. लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तिरंगे के इस्तेमाल को लेकर कानून और नियम हैं. यात्रा में शामिल लोगों को ध्वज का पूरा सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने इस पर नजर रखे जाने की बात भी कही.

Patna, Bihar: On CJP’s proposed Tiranga Yatra, Minister Ram Kripal Yadav says, “CJP is free to adopt an agitational approach and use the Tiranga Yatra to present its protest before the public. However, the national flag must not be disrespected. There are several laws and rules governing its use. Anyone carrying the national flag must ensure it is treated with full respect, and this will be monitored.” — IANS (@ians_india) October 15, 2026

संजय जायसवाल बोले- देश और तिरंगे का सम्मान जरूरी

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को अच्छी पहल बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को भारत, राष्ट्रीय ध्वज और देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने शांतिपूर्ण प्रगति की जरूरत पर भी जोर दिया. साथ ही विदेशी ताकतों के एजेंडे पर काम नहीं करने की बात कही. SIR पर उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने कथित गलतियों का जवाब दिया है और अब तक कोई एक भी गलती नहीं निकाल पाया है.

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