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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस सांसद अकोइजम पर आरोपों से मचा बवाल, CJP की तिरंगा यात्रा पर BJP-JDU की चेतावनी

कांग्रेस सांसद अकोइजम पर आरोपों से मचा बवाल, CJP की तिरंगा यात्रा पर BJP-JDU की चेतावनी

अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर राम कृपाल यादव और JDU ने कांग्रेस पर सवाल उठाए. CJP की तिरंगा यात्रा पर यादव ने ध्वज के सम्मान की बात कही, जबकि संजय जायसवाल ने यात्रा का समर्थन किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के बर्खास्त प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस मामले में कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. वहीं, CJP की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंत्री राम कृपाल यादव ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उससे जुड़े नियमों का पालन करने पर जोर दिया. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने यात्रा को अच्छा बताते हुए देश और तिरंगे के सम्मान की बात कही.

मंत्री राम कृपाल यादव ने अकोइजम को लेकर कहा कि यह मामला कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि प्रोफेसर पर पहले भी छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं. यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को बचाती है. उन्होंने इस तरह के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. 

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JDU प्रवक्ता बोले- कांग्रेस की चुप्पी हैरान करने वाली

JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस घटना को परेशान करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि शिक्षक का छात्राओं के प्रति ऐसा व्यवहार शर्मनाक है. किसी भी सभ्य समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अकोइजम सांसद भी हैं, इसलिए कांग्रेस को मामले में दखल देकर कार्रवाई करनी चाहिए थी. राजीव रंजन ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए. 

CJP की तिरंगा यात्रा पर राम कृपाल यादव की चेतावनी

CJP की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा पर राम कृपाल यादव ने कहा कि संगठन विरोध जताने के लिए आंदोलन कर सकता है. वह तिरंगा यात्रा भी निकाल सकता है. लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तिरंगे के इस्तेमाल को लेकर कानून और नियम हैं. यात्रा में शामिल लोगों को ध्वज का पूरा सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने इस पर नजर रखे जाने की बात भी कही.

संजय जायसवाल बोले- देश और तिरंगे का सम्मान जरूरी

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को अच्छी पहल बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को भारत, राष्ट्रीय ध्वज और देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने शांतिपूर्ण प्रगति की जरूरत पर भी जोर दिया. साथ ही विदेशी ताकतों के एजेंडे पर काम नहीं करने की बात कही. SIR पर उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने कथित गलतियों का जवाब दिया है और अब तक कोई एक भी गलती नहीं निकाल पाया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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