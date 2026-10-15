'मैं क्या कोई बैंड-बाजे की पार्टी हूं...', SIR विवाद पर विपक्ष से क्यों गुस्सा हुए ओवैसी?

AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ रहे हैं. हम कानूनी तौर पर, राजनीति में और पब्लिक के बीच जाकर तीनों जगह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि आप एसआईआर को गंभीर मुद्दा बताते हैं, लेकिन बीते दिनों जब राजधानी में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो उसमें आप शामिल नहीं हुए तो इस पर जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि आप (विपक्षी दल) मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं.

विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ओवैसी ने कहा कि यूपी इलेक्शन को लेकर भी कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है. ओवैसी ने कहा, "मैं क्या कोई बैंड बाजे की पार्टी हूं, जो किसी के कहने पर आकर खड़ा हो जाऊं. ये क्या बात है कि मैं सड़क पर आ जाऊं, लेकिन विपक्षी नेताओं के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता. ये कोई बात नहीं हुई क्योंकि हम ही शुरू से एसआईआर के खिलाफ हैं."

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On the issue of SIR, AIMIM President and MP Asaduddin Owaisi says, "...We have been against SIR from the very beginning; we are taking action on both legal and political fronts, and we even approached the Supreme Court today... We are a political party; we are fine in Jubilee Hills but bad in Delhi. What kind of logic is that? That isn't right, is it? If you are creating an elite club, then congratulations to you; we will all do our respective work. We will protest against SIR and continue to oppose it. We are a political party; we consider this wrong, and we are speaking out and fighting against it..." (14.10) — ANI (@ANI) October 15, 2026

आज हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कदम उठा रहे हैं और आज हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने आगे कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हम जुबली हिल्स में तो ठीक हैं, लेकिन दिल्ली में बुरे हो जाते हैं. यह कैसी तर्कशक्ति है? यह सही नहीं है, है ना?

'हम SIR के खिलाफ विरोध करेंगे'

विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप कोई 'एलीट क्लब' बना रहे हैं तो आपको बधाई, लेकिन हम सभी अपना-अपना काम करेंगे. हम SIR के खिलाफ विरोध करेंगे और इसका विरोध जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं. हम इसे गलत मानते हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं.

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