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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं क्या कोई बैंड-बाजे की पार्टी हूं...', SIR विवाद पर विपक्ष से क्यों गुस्सा हुए ओवैसी?

'मैं क्या कोई बैंड-बाजे की पार्टी हूं...', SIR विवाद पर विपक्ष से क्यों गुस्सा हुए ओवैसी?

AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ रहे हैं. विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ओवैसी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ रहे हैं. हम कानूनी तौर पर, राजनीति में और पब्लिक के बीच जाकर तीनों जगह अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि आप एसआईआर को गंभीर मुद्दा बताते हैं, लेकिन बीते दिनों जब राजधानी में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो उसमें आप शामिल नहीं हुए तो इस पर जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि आप (विपक्षी दल) मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं. 

विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर ओवैसी ने कहा कि यूपी इलेक्शन को लेकर भी कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है. ओवैसी ने कहा, "मैं क्या कोई बैंड बाजे की पार्टी हूं, जो किसी के कहने पर आकर खड़ा हो जाऊं. ये क्या बात है कि मैं सड़क पर आ जाऊं, लेकिन विपक्षी नेताओं के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता. ये कोई बात नहीं हुई क्योंकि हम ही शुरू से एसआईआर के खिलाफ हैं."

आज हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है- ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कदम उठा रहे हैं और आज हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने आगे कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हम जुबली हिल्स में तो ठीक हैं, लेकिन दिल्ली में बुरे हो जाते हैं. यह कैसी तर्कशक्ति है? यह सही नहीं है, है ना? 

'हम SIR के खिलाफ विरोध करेंगे' 
विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप कोई 'एलीट क्लब' बना रहे हैं तो आपको बधाई, लेकिन हम सभी अपना-अपना काम करेंगे. हम SIR के खिलाफ विरोध करेंगे और इसका विरोध जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं. हम इसे गलत मानते हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
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