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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में हार पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र, 'कुछ लोग हैं जिन पर…'

बांकीपुर में हार पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र, 'कुछ लोग हैं जिन पर…'

Bankipur By-Election Result: भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा. नए सिरे से पार्टी को देखना होगा और जनता के बीच जाना होगा.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 04 Aug 2026 03:24 PM (IST)
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बांकीपुर में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद सबसे खराब प्रदर्शन आरजेडी का रहा. 2025 में जहां पार्टी को 46 हजार के करीब वोट मिला था तो इस बार रेखा गुप्ता 14,273 में ही सिमट गईं. इस हार पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी को निश्चित तौर पर नए सिरे से देखना होगा. हमारे नेता नए सिरे से अब सब कुछ करेंगे. कुछ लोग हैं जिन पर भरोसा किया गया उन्होंने भरोसे को तोड़ा है. उन नेताओं को भी पार्टी को देखना होगा.

भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा. उन्हें बाहर करना होगा. क्योंकि जनता उनको लेकर गालियां देती है. असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रही है. नए सिरे से पार्टी को देखना होगा और जनता के बीच जाना होगा. जनता से कनेक्ट करना होगा. हम लोग यह काम करेंगे. क्योंकि हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है.

'बीजेपी के खिलाफ था यह रिजल्ट'

आरजेडी विधायक ने कहा कि इस चुनाव का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ था, इसीलिए हमारे वोटर भी उनके खिलाफ गए और प्रशांत किशोर को चुनाव जितवा दिया. भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट कहा कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अब पार्टी को सोचने और समझने की जरूरत है. जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है. उनको नेता (तेजस्वी यादव) के आसपास रखने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें- EO के मर्डर पर तेजस्वी यादव, 'सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने...'

जेडीयू की ओर से यह कहे जाने पर कि नीतीश कुमार अगर रहते तो बांकीपुर में भाजपा नहीं हारती. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, नीतीश रहते नहीं रहते, बिहार में अगर बीजेपी सबसे आगे बढ़ी है तो वह नीतीश कुमार के कारण बढ़ी है. नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को आगे लाया है. बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो नीतीश कुमार के समय में हुआ है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: नितिन के घर में क्यों हार गए BJP के नीरज? JDU ने बता दिया

Published at : 04 Aug 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bhai Virendra BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result Bankipur By-Poll Result
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