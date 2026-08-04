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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में हार, नीतीश कुमार और PM मोदी में क्या हुई बात? 'प्रधानमंत्री ने कहा…'

बांकीपुर में हार, नीतीश कुमार और PM मोदी में क्या हुई बात? 'प्रधानमंत्री ने कहा…'

Nitish Kumar Met PM Modi: नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में हुई है. ललन सिंह ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Aug 2026 04:16 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हुई करारी हार के बीच आज (मंगलवार) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के दौरान संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी रहे. यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बीते सोमवार (03 अगस्त, 2026) को बांकीपुर का रिजल्ट आया है.

सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातें हुईं? इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दी है. उन्होंने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है. 

ललन सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आए हैं. राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने गए थे. कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी."

'प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको...'

एक सवाल पर ललन सिंह ने कहा, "बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार सदा चिंतित रहते हैं… और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबको मिलकर बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है… बिहार को विकसित राज्य बनाना है."

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क्या बोले संजय कुमार झा?

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आज जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में आत्मीय मुलाकात का अवसर मिला. इस दौरान बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी भी मौजूद थे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Lalan Singh Nitish Kumar PM Modi BIHAR NEWS
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