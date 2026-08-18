AK-47 से चली गोली पर अब लालू यादव की प्रतिक्रिया, 'इस तानाशाही...'
Lalu Prasad Yadav News: लालू यादव ने कहा कि लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार के सीवान में एके-47 से गोली चली थी. इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल कर दिया है. कहा गया है कि सीवान में एक कॉन्स्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसलिए उसने एके-47 से हवा में चार राउंड फायरिंग की. इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. अब इस पर आज (मंगलवार) आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने प्रतिक्रिया दी है.
19 अगस्त को पटना में एकजुट होने की अपील
लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और लिखा, "समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है. लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है. इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हों."
समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 18, 2026
लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में…
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'जो एक्शन लेना था लिया गया'
उधर जेडीयू सांसद संजय झा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में AK-47 वाले मामले पर कहा, "उस समय केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान किया. यहां भी छात्रों पर लगे सभी केस खत्म किए गए. सीवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. जिसने यह किया था उसे सस्पेंड किया गया है... बिहार सरकार को जो एक्शन लेना था उन्होंने लिया है..."
कल तेजस्वी यादव का खुला मार्च
बता दें कि कल (बुधवार, 19 मार्च) नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोकभवन मार्च करने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि ये खुला मार्च है. इसी मार्च में शामिल होने के लिए लालू यादव ने आज अपील की है. तेजस्वी यादव का ये मार्च बिहार के सीवान में एके-47 से छात्रों पर हुई फायरिंग के खिलाफ और सरकार से कई सवालों को लेकर है.
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