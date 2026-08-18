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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAK-47 से चली गोली पर अब लालू यादव की प्रतिक्रिया, 'इस तानाशाही...'

AK-47 से चली गोली पर अब लालू यादव की प्रतिक्रिया, 'इस तानाशाही...'

Lalu Prasad Yadav News: लालू यादव ने कहा कि लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Aug 2026 12:25 PM (IST)
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छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार के सीवान में एके-47 से गोली चली थी. इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल कर दिया है. कहा गया है कि सीवान में एक कॉन्स्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसलिए उसने एके-47 से हवा में चार राउंड फायरिंग की. इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. अब इस पर आज (मंगलवार) आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने प्रतिक्रिया दी है.

19 अगस्त को पटना में एकजुट होने की अपील

लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और लिखा, "समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है. लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है. इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हों."

यह भी पढ़ें- JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने पर JDU का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन ने…'

'जो एक्शन लेना था लिया गया'

उधर जेडीयू सांसद संजय झा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में AK-47 वाले मामले पर कहा, "उस समय केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान किया. यहां भी छात्रों पर लगे सभी केस खत्म किए गए. सीवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. जिसने यह किया था उसे सस्पेंड किया गया है... बिहार सरकार को जो एक्शन लेना था उन्होंने लिया है..."

कल तेजस्वी यादव का खुला मार्च

बता दें कि कल (बुधवार, 19 मार्च) नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोकभवन मार्च करने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि ये खुला मार्च है. इसी मार्च में शामिल होने के लिए लालू यादव ने आज अपील की है. तेजस्वी यादव का ये मार्च बिहार के सीवान में एके-47 से छात्रों पर हुई फायरिंग के खिलाफ और सरकार से कई सवालों को लेकर है.

यह भी पढ़ें- बिहार: शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक, पटना HC ने क्या कहा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
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