हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक

Bihar News: बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक

Bihar News In Hindi: बांका में साइबर अपराधियों ने बिना किसी स्मार्टफोन और ओटीपी के बिना एक दंपति के खाते से ₹75,500 की ठगी गई. इस ठगी की भनक तब लगी जब वे राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 May 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बांका में डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक ऐसा तरीका निकाला है, जिसमें न तो किसी स्मार्टफोन की जरूरत है और न ही किसी ओटीपी की. रजौन प्रखंड के तिलकपुर निवासी मनोज कुमार सिंह और उनकी पत्नी पूनम देवी के साथ हुई ₹75,500 की ठगी ने सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

​बैंक राशि निकालते वक्त हुआ ठगी का खुलासा

​पीड़ित दंपति के पास मात्र एक साधारण कीपैड फोन है. उन्हें इस ठगी की भनक तब लगी जब वे 6 मई 2026 को कुछ राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे, खाते की जांच करने पर पता चला कि अप्रैल माह में ही उनके मेहनत की कमाई पर सेंध लग चुकी थी. बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने पाया कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनोज के खाते से 25,500 रुपये और उनकी पत्नी पूनम देवी के खाते से 50,000 रुपये की अवैध निकासी की जा चुकी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए दंपति ने बीते गुरुवार को बांका साइबर थाना में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है.

कोलकाता के लिए रवाना हुए CM सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में दिखेगी NDA की ताकत

दूसरे राज्य से 'बायोमेट्रिक' के जरिए निकासी 

​पूछने पर बैंक कर्मियों ने बताया कि यह राशि संभवतः किसी दूसरे राज्य में बायोमेट्रिक (Aadhar Enabled Payment System - AePS) के माध्यम से निकाली गई है. इसमें ठग बिना बैंक गए या बिना डेबिट कार्ड के केवल आधार डेटा और क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसे निकाल लेते हैं.

छानबीन में जुटी साइबर पुलिस

पीड़ित मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह राशि उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र सहारा थी, जिसके चले जाने से अब उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. फिलहाल, साइबर थाना पुलिस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और लोकेशन के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है.

बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, 7 जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी, IMD का अपडेट

Published at : 09 May 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Banka News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक
बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक
बिहार
कोलकाता के लिए रवाना हुए CM सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में दिखेगी NDA की ताकत
कोलकाता के लिए रवाना हुए CM सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में दिखेगी NDA की ताकत
बिहार
बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, 7 जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी, IMD का अपडेट
बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, 7 जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी, IMD का अपडेट
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
महाराष्ट्र
'बंगाल में बीजेपी की जीत का श्रेय....', शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले सुनेत्रा पवार का बयान
'बंगाल में बीजेपी की जीत का श्रेय....', शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले सुनेत्रा पवार का बयान
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
एग्रीकल्चर
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
जनरल नॉलेज
Spacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget