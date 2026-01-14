पटना: कंकड़बाग में सिगरेट के पैसे को लेकर विवाद, बीए के छात्र की चाकू मारकर हत्या

बिहार के पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहिया नगर से सिगरेट को लेकर विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. छात्र गौरव कुमार को बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों से पीटा गया. जिसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

इस मामले में 4 नाबालिग अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया. यह घटना मंगलवार (13 जनवरी) की रात की है. मृतक गौरव बीए पार्ट-1 का छात्र था. हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लखीसराय से पटना आया था. पिता का पटना में छोटा-मोटा कारोबार है.

मृतक के भाई ने मामले पर क्या कहा?

मृतक के भाई सौरव ने बताया कि गौरव ने एक लड़के को सिगरेट लाने के लिए रुपए दिए थे, लेकिन लड़के ने रुपए नहीं लौटाए, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया. विवाद के बाद गौरव को लड़कों ने घेरकर पीटना शुरू कर दिया. कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया.

इसके बाद गौरव अपनी दुकान पर आ गया. फिर बदमाश मेरे भाई गौरव को मारने हमारी दुकान पर आए. बदमाशों के हाथ में लाठी-डंडे और चाकू थे. हम लोग बीच-बचाव करने आए, लेकिन बदमाशों ने मेरे भाई को मेरी दुकान के ठीक गेट पर चाकू से गोद दिया. भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस पदाधिकारी ने दी यह जानकारी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिनव कुमार ने पूरे मामले पर कहा कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत चंदन ऑटो दुकान के पास एक युवक के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई. मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के CCTV फुटेज, भौतिक साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर मामले में संलिप्त चार विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी

घटनास्थल से साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन हेतु FSL टीम की भी सहायता ली गई है. घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास करते हुए अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विवाद सिगरेट के पैसे को लेकर हुआ था.