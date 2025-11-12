हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAurangabad Experts Exit Poll 2025: औरंगाबाद की 3 सीटों पर महागठबंधन को राहत, 2 पर NDA को बढ़त, 1 सीट पर कांटे की टक्कर

Aurangabad Experts Exit Poll 2025: औरंगाबाद की 3 सीटों पर महागठबंधन को राहत, 2 पर NDA को बढ़त, 1 सीट पर कांटे की टक्कर

Aurangabad Experts Exit Poll 2025: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बिहार की औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटें एनडीए, 3 महागठबंधन और एक सीट पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है.

By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव | Updated at : 12 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि, बिहार की सत्ता पर कौन शासन करता है ये 14 नवंबर को आए नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले की विधानसभा 6 सीटों में कितने सीटें किसके पाले में जाएंगी, एक्सपर्ट्स ने बताया है.

बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल आ चुके हैं, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो एनडीए की बल्ले बल्ले है और महागठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है. औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद और रफीगंज है. इन सीटों पर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यहां स्थिति क्या है. हालांकि, औरंगाबाद में दो सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं. 3 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है.

औरंगाबाद- एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025

टोटल सीट- 6
एनडीए- 2
महागठबंधन-3
कड़ा मुकाबला-1

जेडीयू- 2
आरजेडी-2
कांग्रेस-1

एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गोह विधानसभा में महागठबंधन एवं एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबले में महागठबंधन के जीत की संभावना है. वहीं ओबरा विधानसभा में महागठबंधन एवं एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला महागठबंधन के जीत की संभावना नजर आ रही है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि औरंगाबाद विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच नेक टू नेक फाइट है. रफीगंज विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच हुए मुकाबले में एनडीए के जीत की संभावना है.

पार्टी वाइज किसे कितनी सीटें?

इसी तरह नबीनगर विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के मुकाबले में एनडीए के जीत की संभावना है. वहीं कुटुंबा विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के बीच हुए मुकाबले में महागठबंधन के जीत की संभावना है. अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो जेडीयू को दो, आरजेडी को 2 और कांग्रेस को एक सीट मिलती नजर आ रही है.

Madhepura Experts Exit Poll 2025: मधेपुरा की दो सीटों पर एनडीए आगे, एक पर महागठबंधन मजबूत, जातीय गणित ने पलटा सियासी खेल

ओबरा

हालांकि एनडीए समर्थित लोजपा आर उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा पिछले बीस वर्षों से राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे है और हजारों लोगों की निर्वात आर्थिक तथा नैतिक रूप से मदद की है. रक्त की कमी से जूझ रहे हजारों लोगों की जाति और धर्म से ऊपर उठकर मदद की है. इसके अलावा जातीय गोलबंदी करते हुए सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया है. यदि उनका यह प्रयास रंग लाया तो निश्चित ही बाजी पलट सकती है और यह सीट महागठबंधन के पाले से निकलकर एनडीए गठबंधन को जा सकती है.

Published at : 12 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर ने जिस डीलर से खरीदी थी i-20 कार, पुलिस उससे कर रही पूछताछ
Delhi Blast: मिल गए सबूत, J&K पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसे किया कब्जा | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?
Delhi Red Fort Blast: धमाके में इस्तेमाल किए गए 2 तरह के विस्फोट, NIA की जांच सुन हो जाएंगे हैरान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget