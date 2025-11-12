बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि, बिहार की सत्ता पर कौन शासन करता है ये 14 नवंबर को आए नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले की विधानसभा 6 सीटों में कितने सीटें किसके पाले में जाएंगी, एक्सपर्ट्स ने बताया है.

बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल आ चुके हैं, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो एनडीए की बल्ले बल्ले है और महागठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है. औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद और रफीगंज है. इन सीटों पर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यहां स्थिति क्या है. हालांकि, औरंगाबाद में दो सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं. 3 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है.

औरंगाबाद- एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025

टोटल सीट- 6

एनडीए- 2

महागठबंधन-3

कड़ा मुकाबला-1

जेडीयू- 2

आरजेडी-2

कांग्रेस-1

एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गोह विधानसभा में महागठबंधन एवं एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबले में महागठबंधन के जीत की संभावना है. वहीं ओबरा विधानसभा में महागठबंधन एवं एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला महागठबंधन के जीत की संभावना नजर आ रही है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि औरंगाबाद विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच नेक टू नेक फाइट है. रफीगंज विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच हुए मुकाबले में एनडीए के जीत की संभावना है.

पार्टी वाइज किसे कितनी सीटें?

इसी तरह नबीनगर विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के मुकाबले में एनडीए के जीत की संभावना है. वहीं कुटुंबा विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के बीच हुए मुकाबले में महागठबंधन के जीत की संभावना है. अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो जेडीयू को दो, आरजेडी को 2 और कांग्रेस को एक सीट मिलती नजर आ रही है.

Madhepura Experts Exit Poll 2025: मधेपुरा की दो सीटों पर एनडीए आगे, एक पर महागठबंधन मजबूत, जातीय गणित ने पलटा सियासी खेल

ओबरा

हालांकि एनडीए समर्थित लोजपा आर उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा पिछले बीस वर्षों से राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे है और हजारों लोगों की निर्वात आर्थिक तथा नैतिक रूप से मदद की है. रक्त की कमी से जूझ रहे हजारों लोगों की जाति और धर्म से ऊपर उठकर मदद की है. इसके अलावा जातीय गोलबंदी करते हुए सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया है. यदि उनका यह प्रयास रंग लाया तो निश्चित ही बाजी पलट सकती है और यह सीट महागठबंधन के पाले से निकलकर एनडीए गठबंधन को जा सकती है.