फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवी हमला, गोपालगंज से पटना रेफर

फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है. घटना बीते रविवार (21 जून, 2026) की रात की है. हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो जिसके बाद तत्काल गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया.

जानलेवा हमले की घटना गोपालगंज के माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव की है. जैसे ही लोगों को पता चला कि पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचने लगे.

हमले का कारण क्या है?

परिजनों के अनुसार, हमला पुरानी रंजिश को लेकर किया गया है. बताया जा रहा है कि पूर्व से चले आ रहे विवाद के कारण आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर बिजेंद्र नाथ तिवारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले में उन्हें शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें- बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार



गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

सूचना मिलते ही माधोपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ की है. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. हालांकि आरोपी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ-2 राजेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है. यह टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.

घायल बिजेंद्र नाथ तिवारी का पटना में इलाज जारी है. इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल है और लोग पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. वहीं परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर तारिक अनवर का बड़ा बयान, बोले- 'ऐसा लगता है कि…'