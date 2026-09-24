छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'

जमुई में हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक गरमाई हुई है. विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है. इस घटना को लेकर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बेशर्म टिप्पणी कर दी है. उन्होंने कहा कि घटना कहां नहीं हो रही है. जापान अमेरिका में भी घटना हो रही है, जो भारत से ज्यादा समृद्ध है. ऐसी घटना को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते.

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने ही कहा था कि महिलाओं को अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो इस्तीफा दे देंगे तो अब उनको इस्तीफा देना चाहिए.

इस सवाल के जवाब पर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है और कहा है कि जिस बात के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था उस पर तो कार्रवाई हो रही है.

जमुई घटना को अशोक चौधरी ने बताया निंदनीय

इस दौरान जमुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वह काफी निंदनीय है. लेकिन 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अनपढ़, देहाती, जाहिल, गंवार की कमी नहीं है. बिहार को बदनाम करने में ऐसे लोगों की अहम भूमिका रही है. ऐसे लोगों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित करने के लिए काम किया और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी की सरकार उस पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा, "आधी आबादी को कोई परेशान करेगा तो कानून छोड़ने वाला नहीं है. उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जमुई की घटना में भी 12 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई." अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि लड़कियां और महिलाएं आराम से 12 बजे रात में भी निकले और अगर कोई छू दे और उस पर कोई कार्रवाई न हो हम उस वक्त इस्तीफा दे देंगे. लेकिन अभी तो ऐसी बात नहीं है."

तेजस्वी यादव को लेकर क्या बोले अशोक चौधरी?

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें बिहार की जनता विश्वकर्मा के रूप में जानती है. जिसने बिहार को बनाने का काम किया, उनको भी तेजस्वी यादव कहां छोड़ते थे. उनमें भी कमियां ढूंढते थे और सवाल करते थे. 25 सालों से यह लोग यही कर रहे हैं और जनता उनको जवाब भी दे रही है.

अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता-पिता के शासनकाल को पहले याद करें कि बड़ी घटनाएं होती थीं और अपराधी पकड़े भी नहीं जाते थे. यहां तो एक दिन में अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है.

'महिलाएं पहले भी सुरक्षित थीं और आज भी सुरक्षित हैं'

उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं पहले भी सुरक्षित थीं और आज भी सुरक्षित हैं. कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. बुधवार को पटना में भी घटना हुई है, उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितने रसूख वाले हों. कितने बड़े नेता हों. उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में अन्य जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और यह सब बिहार की जनता देख रही है. तेजस्वी यादव कभी सरकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे वह तो हमेशा विपक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है. सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है और न ही निर्दोष को फंसाने वाली है.

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