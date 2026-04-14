नीतीश कुमार के हटते ही ये क्या! एक्शन में आए अनंत सिंह, अब सम्राट चौधरी से करेंगे बात

नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद क्या छोड़ा बिहार में शराब चालू करने की बात होने लगी है. मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह इसके लिए सम्राट चौधरी से बात करेंगे. सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को उन्होंने इस पर मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है.

पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में सम्राट आ रहे हैं, क्या शराब शुरू होगी? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "दारू चालू होना चाहिए... नशा-पानी बहुत खराब-खराब हो गया है." मीडिया ने पूछा क्या सूखा नशा बढ़ गया है? सम्राट चौधरी से बात करेंगे? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "...बात होबे न करेगा."

सम्राट चौधरी को अनंत सिंह ने दी बधाई

बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथ में होगी. बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को वे सीएम पद की शपथ लेंगे. उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है. इस पर अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी को बधाई दी. कहा कि वे खूब काम करें.

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पूछा गया कि निशांत कुमार उपमुख्यमंत्री बनें ये चाहेंगे? वो मान नहीं रहे. इस पर जेडीयू विधायक ने कहा, "हां बनेंगे…". नीतीश कुमार की कमी खलेगी? इस पर उन्होंने कहा, "मालिक वही रहेंगे… उन्हीं के इशारे पर काम होगा... कमी क्या खलेगी."

'नीतीश के आदेश पर काम करेंगे सम्राट'

अनंत सिहं ने यह भी कहा कि जो नीतीश कुमार आदेश करेंगे वही सम्राट चौधरी काम करेंगे. नीतीश कुमार जो आदेश करेंगे वो काम होता रहेगा. क्या आप भी चाहते हैं कि सरकार में मंत्री बनें? इस पर अनंत सिंह ने कहा कि नहीं हम नहीं चाहते हैं.

Patna, Bihar: JD(U) MLA Anant Singh says, "Whatever Nitish Kumar orders, that work will continue to be carried out..." pic.twitter.com/mjxAPAJlEM — IANS (@ians_india) April 14, 2026

तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला के हैं. इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि उनको (तेजस्वी) कुछ काम नहीं रह गया है. सिर्फ मुंह है. लालू यादव के बेटे हैं, इससे ज्यादा लोग उन्हें जानता भी नहीं है.

नीतीश मॉडल को बढ़ाएंगे आगे: जेडीयू

दूसरी ओर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने सम्राट चौधरी के एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर कहा, "सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं, सम्राट चौधरी विकसित बिहार के संकल्प पर काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे. हमारे नेता नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को वे आगे बढ़ाएंगे... इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जैसे नेता एक युग में पैदा होते हैं, ऐसे नेता की कमी तो खलेगी ही… निशांत कुमार हमारे दल में सक्रिय भूमिका निभाएंगे."

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