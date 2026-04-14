नए CM पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया, 'ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसका…'

नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने वाले हैं. नए सीएम को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्ञान की भूमि बिहार को चाल, चरित्र और चेहरा का दावा करने वाली बीजेपी की यह पहली सौगात है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन, ये नई भाजपा है, इन्होंने दिखाया है कि अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा."

मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को प्रशांत किशोर अररिया में थे. सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "आज जो यहां मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है… चाबी और रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता गुजरात में 10-12 हजार रुपये में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेनों में-बस में भरकर जानवरों की तरह जाते रहें. आने वाले समय में गुजरात के लोग फैक्ट्री में मालिक रहेंगे, बिहार के लोग वहीं मजदूर रहेंगे."

बिहार की नई सरकार पर और किसने क्या कहा?

सांसद शांभवी चौधरी: "हमें लगता है कि बिहार में नीतीश युग का अंत कभी नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, जिस तरह उन्होंने बिहार को संवारा है शायद ही ऐसा कोई करे. उनका फैसला था कि वे राज्यसभा जाएंगे, हम उन्हें नई पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं. उन्होंने बखूबी अपने सारे दायित्वों को संभाला है. हम आशा करते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार सभी वर्गों को आगे लाए हैं, वैसे ही सम्राट चौधरी भी करेंगे."

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान: "बिहार में आज NDA के नए नेता का चयन हुआ है. सम्राट चौधरी को NDA विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन, नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर चलकर वे अच्छा काम करेंगे... मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."

मंत्री श्रवण कुमार: "सम्राट चौधरी को शुमकामना और बधाई. बिहार की अपेक्षाओं और बिहार के लोगों की आशाओं को आसमान की बुलंदियों पर ले जाए और नीतीश कुमार का जो संकल्प है बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के संकल्प को पूरा करे. ये उनसे अपेक्षा है. मुझे लगता है वो इसे जरूर पूरा करेंगे..."