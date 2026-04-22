'पागल हो गया है...अपनी पत्नी से पूछे', पप्पू यादव के महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले अनंत सिंह

बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर अनंत सिंह नए बयान से चर्चा में हैं. अनंत सिंह ने पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. दरअसल पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा था कि ज्यादातर महिलाएं किसी पुरुष नेता के कमरे में कुछ समय बिताए बिना राजनीति में नहीं आ सकती हैं.

इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अनंत सिंह ने इस पर कहा कि पप्पू यादव पागल हो गया है. वह पहले खुद बताएं कि उनकी पत्नी कहां है. जब उन्होंने कहा कि 90% महिलाएं राजनीति में आने के लिए बेड का सहारा लेती हैं तो पहले पप्पू यादव अपनी पत्नी से तो पूछे वह कैसे गई थी.

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अनंत सिंह ने आगे कहा कि वह सभी महिलाओं को कह रहे हैं पहले अपने पत्नी से पूछे. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पहले अपनी पत्नी से पूछे कि कितने खटिया पर सोई है. पप्पू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए अनंत सिंह भड़क गए हैं. उनके इस बयान से विवाद आगे बढ़ने की संभावना है.

निशांत कुमार को लेकर की यह टिप्पणी

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं. इसमें वह पूरे बिहार में घूमेंगे. इस पर अनंत सिंह ने कहा कि बढ़िया बात है. वह घूमेंगे तभी को काम-धाम देखेंगे. घूमने से ही पता लगेगा कि कहां क्या करना है.

अनंत सिंह ने कहा कि घूमने से फायदा होगा. नीतीश कुमार पर दबाव बनाने वाले राहुल गांधी के बयान पर कहा कि विरोधी क्या बोलेंगे. अब कुछ बोलने का बचा नहीं है. यह बात एकदम गलत और फिजूल बात है.

श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने पर क्या कहा?

श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि वह बढ़िया आदमी हैं. शुरू से ही पार्टी में हैं. वह इस लायक हैं. जेडीयू एकदम आगे बढ़ा देंगे. अनंत सिंह ने कहा कि सभी विधायकों को एक साथ जोड़ पाएंगे.

नीतीश कुमार द्वारा अपराधियों को जेल भेजे जाने पर क्या कहा?

निशांत कुमार ने बुधवार को बताया कि नीतीश कुमार के शासन में 75 अपराधी जेल भेजे गए थे. इस पर अनंत सिंह ने कहा कि बिहार को नीतीश कुमार ने बनाया है. लालू यादव बिहार को कहां भेज दिए थे यह बिहार ही जानता है. तेजस्वी यादव के बयानों पर कहा कि वह एकदम फिजूल बोलते हैं. अब उसकी कोई दवाई तो है नहीं.

बिहार में सुशासन को स्थापित करने के लिए हो रहे एनकाउंटर के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि जो बदमाशी करेगा तो एनकाउंटर होगा. उन्होंने आगे कहा कि कोई अगर सुधर जाएगा तो क्यों होगा. अगर कोई गलती करेगा तो एनकाउंटर ही होगा.

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