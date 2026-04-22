पटना ज्वैलरी शॉप डकैती कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में पकड़े गए 4 अपराधी

बिहार की पटना पुलिस ने ज्वैलरी दुकान डकैती कांड के 4 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है. पुलिस ने अपराधियों के लूट की घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया है, पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक, रविवार को रामकृष्णानगर में ज्वैलरी दुकान में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने बताया कि अपराधी करीब 20 लाख रुपये के सोने के जेवर, चांदी लूट कर फरार हो गए थे, अपराधियों ने दुकानदार को पिस्टल की बट से पिटाई कर घायल कर दिया था.

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घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम का किया गया था गठन

पुलिस के द्वारा घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, पुलिस ने घटना में संलिप्त अभियुक्त उदित कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो अन्य संलिप्त अभियुक्तों की पहचान हुई. पुलिस ने पूछताछ के आधार पर मुख्य अभियुक्त दिलीप कुमार एवं एक अन्य अभियुक्त रोहन को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान दिलीप कुमार द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट कर उसे घायल करने की बात सामने आई है.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में लगी गोली

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए आरोपी दिलीप कुमार को उसके बताए गए स्थान सिपारा कृषि फार्म पर ले गई. इस दौरान अभियुक्त दिलीप ने छिपाए गए लोडेड हथियार से एक पुलिस पदाधिकारी पर फायरिंग की. पुलिस के जवाबी हमले में अभियुक्त दिलीप कुमार के पैर में गोली लगी.

चार आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कांड में संलिप्त कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल 1 पिस्टल, 01 देशी कट्टा, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 गोली का खोखा बरामद किया गया है. साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है.

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