गैस की किल्लत के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बीपीएल कार्ड वालों को मिलेगा कोयला

देश में ईधन की समस्या के बीच बिहार सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारी को कोयला देने का निर्णय लिया है. उसके लिए राज्य के खाद्य उपभोक्ता सरंक्षण विभाग ने खान एवं भूतत्व विभाग तथा परिवहन विभाग एवं जिले के सभी डीएम को राशन कार्ड धारी को कोयला देने के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.

सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव और परिवहन विभाग के सचिव तथा सभी 38 जिले के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. पत्र के जरिये निर्देशित किया गया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कोकिंग कोयला का आपूर्ति एवं वितरण करने का निर्णय खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कर लिया है. इसलिए एलपीजी के विकल्प में राशनकार्ड धारियों को कोयला मिल सके, इस पर कार्रवाई की जाये.

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पत्र में क्या कहा गया?

दरअसल, पत्र में लिखा गया है कि वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा की सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, राज्य में लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस की समस्या उत्पन्न हुई है. रसोई गैस की कमी को देखते देखते हुए एलपीजी के विकल्प में राज्य में खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में कोयल की आपूर्ति किया जाना है.

इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला का आपूर्ति एवं वितरण की मार्गदर्शिका तैयार की गई है.

संबंधितों को भेजी गई मार्गदर्शिका की प्रति

पत्र में निर्देश दिया गया है कि मार्गदर्शिका की छाया प्रति सभी को भेज दी गई है, साथ ही अनुरोध किया गया है कि मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला की आपूर्ति एवं वितरण करने के दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए.

बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा कोयला

हालांकि, राशन कार्ड धारी को कब से और एक परिवार पर कितना कोयला मिलेगा, यह अभी अधिकारियों द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं की गई है. माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब रसोई गैस के विकल्प में बीपीएल कार्ड धारियों को कोयला सरकार उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, यह मुफ्त मिलेगी या इसकी कीमत निर्धारित की गई है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है.

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