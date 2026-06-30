भरत तिवारी एनकाउंटर केस: मृतक की तेरहवीं पर जुटेंगे हजारों लोग, पुलिस ने दर्ज की एक और FIR
Bharat Tiwari Encounter: हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है. भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की तेरहवीं उनके पैतृक घर पर होगी. साथ ही श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी.
बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर में मृतक की मंगलवार (30 जून) को तेरहवीं है. इसमें हजारों लोगों के जुटने की आशंका है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है. भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की तेरहवीं उनके पैतृक घर पर होगी. साथ ही श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी.
भरत तिवारी 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है. बिहार, यूपी, झारखंड समेत विभिन्न राज्यों से लोगों के आने की संभावना है. बड़ी संख्या में लोगों के भोजन की तैयारी के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से जुटे हुए हैं, जबकि कई सामाजिक संगठन और समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं.
हथियार डालने के बाद हुआ एनकाउंटर
एनकाउंटर के बाद से पुलिस सवालों के घेरे में है. भरत तिवारी के हथियार डालने के बाद एनकाउंटर हुआ था जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए थे. इस घटना को लेकर इलाके के लोगों और संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. परिजन कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.
भोजपुर पुलिस ने दर्ज की एक और एफआईआर
बिहार के भोजपुर पुलिस ने इस मामले में एक और FIR दर्ज की है. यह एफआईआर यूपी के रायबरेली के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित के खिलाफ दर्ज की गई है. पुलिस का आरोप है कि उसने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस अधिकारियों को धमकी दी है. आरोपी ने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी द्वारा लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई.
दीपक ने भड़काऊ बयान दिए और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की है. भोजपुर पुलिस के अनुसार आरोपी के कथित वीडियो, बाइट और सोशल मीडिया पोस्ट का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जा रहा है. उपलब्ध साक्ष्यों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. साइबर थाने की टीम जांच में जुटी गई है. दीपक दीक्षित उर्फ पंडित के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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