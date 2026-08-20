दुनिया का 8वां अजूबा, जिसने 199 शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट में जब महान बल्लेबाजों की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा और विराट कोहली जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं. इन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी. लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा बल्लेबाज भी हुआ, जिसके आंकड़े आज भी हैरान कर देते हैं. इस खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 199 शतक लगाए थे. इस दिग्गज का नाम जॉन बैरी हॉब्स था, जिन्हें पूरी दुनिया जैक हॉब्स के नाम से जानती है. इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज को 'द मास्टर' भी कहा जाता था. उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

834 मैचों में बनाए 61 हजार से ज्यादा रन

जैक हॉब्स ने अपने लंबे फर्स्ट क्लास करियर में 834 मैच खेले. उन्होंने 50.70 की शानदार औसत से कुल 61,760 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 199 शतक निकले. 199 शतक का आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि आज के दौर के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इससे काफी पीछे नजर आते हैं. हॉब्स की खासियत सिर्फ रन बनाना नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक लगातार प्रदर्शन करते रहना भी थी. यही निरंतरता उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे खास बल्लेबाजों में शामिल करती है.

46 साल की उम्र में भी लगाया टेस्ट शतक

हॉब्स का करियर उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ उनकी लंबी क्रिकेट यात्रा के लिए भी याद किया जाता है. उन्होंने 46 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने का कारनामा किया था. इतनी उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाना आज भी असाधारण उपलब्धि मानी जाएगी. हॉब्स करीब 50 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे. उनके इसी लंबे और शानदार सफर ने उन्हें 'द मास्टर' का दर्जा दिलाया.

टेस्ट में भी था शानदार रिकॉर्ड

इंग्लैंड के लिए जैक हॉब्स ने 61 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 56.94 की औसत से 5,410 रन बनाए और 15 शतक लगाए. टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 211 रन रहा. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के आंकड़े बेहद प्रभावशाली रहे. ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की औसत से 6,996 रन बनाए और 29 शतक लगाए. लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल रन और शतकों के मामले में हॉब्स उनसे काफी आगे रहे.

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ब्रैडमैन भी नहीं पहुंच सके 199 शतकों तक

डॉन ब्रैडमैन ने 234 फर्स्ट क्लास मैचों में 28,067 रन और 117 शतक बनाए. उनका औसत 95.14 का रहा, जो हॉब्स से कहीं ज्यादा था. इसके बावजूद कुल रन और शतकों की संख्या में हॉब्स का रिकॉर्ड अलग ही स्तर पर रहा. यही वजह है कि क्रिकेट के इतिहास में जैक हॉब्स का नाम आज भी बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है. आधुनिक क्रिकेट में कोहली, रूट और विलियमसन जैसे सितारों की अपनी जगह है, लेकिन हॉब्स के 199 फर्स्ट क्लास शतक ऐसा रिकॉर्ड हैं, जिसे देखकर आज भी क्रिकेट प्रेमी दंग रह जाते हैं.

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