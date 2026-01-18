पटना: बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह का सिगरेट पीते वीडियो वायरल, RJD ने BJP-JDU पर खड़े किए सवाल

मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में बंद है. इस बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अनंत सिंह सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो पटना के IGIMS अस्पताल का बताया जा रहा है. स्वास्थ कारणों की वजह से बाहुबली विधायक रेगुलर चेकअप पर हैं. इस दौरान समर्थकों के बीच वह सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं और लिफ्ट में घुस जाते है.

वीडियो पर शुरू हुआ सियासी घमासान

अनंत सिंह के इस वायरल वीडियो को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने वीडियो को लेकर कानून व्यवस्था का पालन न करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अनंत सिंह के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए के लोग कानून का निषेध करने में तत्पर रहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कानून को तोड़ने वाले और कानून का अनुपालन नहीं करने वाले जदयू विधायक सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान कर रहे हैं.

आरजेडी प्रवक्ता ने बीजेपी-जदयू पर लगाए चुप्पी के आरोप

एजाज अहमद ने आगे कहा कि वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और जेडीयू चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को जवाब देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आप कानून की सबसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आप के क्षेत्र के विधायक के संबंध में इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं. इस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं, आपको जवाब देना चाहिए.

एजाज अहमद ने उठाए सवाल

एजाज अहमद ने आगे कहा कि कानून का पालन कब किया जाएगा. धूम्रपान निषेध सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा या कानून का पालन भी होगा इसको स्पष्ट कीजिए. बता दें कि अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच हत्या के आरोपों के चलते जेल चले गए थे.