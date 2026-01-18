बिहार: पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू, 1799 पदों पर की जाएंगी भर्तियां

बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा रविवार (17 जनवरी) से शुरू हो गई है. परीक्षा का अगला चरण 21 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से यह परीक्षा आयोजित की गई है.

पुलिस सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों के लिए 498 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई. विभिन्न जिलों में बने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है. सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए हैं, जिससे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार को रोका जा सके.

आयोग ने किया पुख्ता सुरक्षा इंतजाम

आयोग ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. परीक्षा को नकल मुक्त और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं. एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी साथ लाना जरूरी है.

इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. BPSSC द्वारा परीक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है.

दो शिफ्ट में कराई जा रही है परीक्षा

पुलिस सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर दो शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है. पहली शिफ्ट 10:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित की गई. दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 04:30 बजे तक चलाई जा रही है. परीक्षा का एडमिट कार्ड BPSSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. जिसमें शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देश लिखे हैं.

सफल अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में बनेंगे. इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार में खाली पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. प्रारंभिक परीक्षा का उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी इस मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.