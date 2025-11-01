बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिजनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं. दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है, लीपापोती हुई है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन अनंत सिंह को बचाने में लग गया है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बिक गए, रिपोर्ट में सच नहीं बताया गया.

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने कहा, ''दादाजी को पहले पैरों में गोली मारी गई, उसके बाद लाठी डंडों से पीटा गया और उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई. मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है. हम लोगों को सुरक्षा दी जाए. जिस थार गाड़ी से दादाजी को कुचला गया, वह थार गाड़ी सुबह से आज मेरे घर के आस पास कई बार आ जा चुकी है.

अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग

नीरज कुमार ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा, ''अनंत सिंह खुलेआम घूम रहे हैं. चार बॉडीगार्ड उनको मुहैया कराया गया. मेरे बयान पर अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है. उनकी गिरफ्तारी हो.''

तेजस्वी यादव से मदद की गुहार

दुलारचंद यादव के पोते ने रोते हुए आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाई है. नीरज ने कहा, '' हम यादव हैं. तेजस्वी यादव हमारी मदद करें. जीवन भर यादव समाज उनका गुणगान करेगा. मेरे दादा जी लंबे समय तक आरजेडी में रहे हैं. एक वीडियो जो वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि मेरे दादा पत्थरबाजी कर रहे हैं, वह गलत है.''

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे. इस दौरान उनके काफिले पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. आरोप है कि भीड़ में किसी ने गोली भी चलाई जो दुलारचंद यादव को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.