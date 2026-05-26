आनंद मोहन फिर गरजे, ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन का नाम लेकर पूछा- 'क्या ये लोग…'

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन इन दिनों लगातार बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं. आए दिन उनके अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने जेडीयू को थैली की पार्टी कहा था तो अब एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वे जेडीयू के नेता ललन सिंह, संजय झा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग सवर्ण नहीं हैं?

आनंद मोहन का अब जो वीडियो जो वायरल हो रहा है वह दिल्ली का बताया जा रहा है. 24 मई को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एक बैठक हुई थी. इसमें आनंद मोहन के साथ उनके छोटे बेटे अंशुमन आनंद भी शामिल हुए थे.

दिल्ली के इस वीडियो में आनंद मोहन कह रहे हैं, "ललन सिंह यूजीसी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, आनंद मोहन पर तो लोग बोलते हैं, वे भी सवर्ण हैं. कोई संजय झा पर क्यों नहीं बोलता है, वह भी सवर्ण हैं." बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए कहा है कि वे भी सवर्ण हैं, वह क्यों नहीं कुछ बोलते हैं.

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'राजपूत को क्यों नहीं मिला प्रभावशाली मंत्रालय…'

आनंद मोहन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राजपूत में सबसे ज्यादा विधायक बिहार में हैं तो प्रभावशाली मंत्रालय राजपूत को क्यों नहीं मिला? इसके साथ ही उन्होंने कहा, "आनंद मोहन कुछ बोलता है तो दूसरे समाज को तो छोड़ दीजिए राजपूत समाज ही उनका विरोध करता है… और कहते हैं कि आनंद मोहन ऐसा बोल रहा है."

दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आनंद मोहन एक अभियान चलाने वाले हैं. वे अभी दिल्ली में हैं और 27 मई को पटना आएंगे. आनंद मोहन के एक करीबी ने बताया कि बहुत जल्द पूरे बिहार में वह यात्रा करने वाले हैं. इसकी शुरुआत नालंदा से होगी.

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