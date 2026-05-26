हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआनंद मोहन फिर गरजे, ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन का नाम लेकर पूछा- 'क्या ये लोग…'

आनंद मोहन फिर गरजे, ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन का नाम लेकर पूछा- 'क्या ये लोग…'

Anand Mohan News: आनंद मोहन का अब जो वीडियो जो वायरल हो रहा है वह दिल्ली का बताया जा रहा है. 24 मई को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एक बैठक हुई थी.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 26 May 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन इन दिनों लगातार बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं. आए दिन उनके अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने जेडीयू को थैली की पार्टी कहा था तो अब एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वे जेडीयू के नेता ललन सिंह, संजय झा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग सवर्ण नहीं हैं?

आनंद मोहन का अब जो वीडियो जो वायरल हो रहा है वह दिल्ली का बताया जा रहा है. 24 मई को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एक बैठक हुई थी. इसमें आनंद मोहन के साथ उनके छोटे बेटे अंशुमन आनंद भी शामिल हुए थे.

दिल्ली के इस वीडियो में आनंद मोहन कह रहे हैं, "ललन सिंह यूजीसी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, आनंद मोहन पर तो लोग बोलते हैं, वे भी सवर्ण हैं. कोई संजय झा पर क्यों नहीं बोलता है, वह भी सवर्ण हैं." बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए कहा है कि वे भी सवर्ण हैं, वह क्यों नहीं कुछ बोलते हैं.

यह भी पढ़ें- Ritu Jaiswal Joins BJP: RJD छोड़ BJP में शामिल होते ही रितु जायसवाल का बड़ा बयान, 'जो व्यक्ति, जो पार्टी...'

'राजपूत को क्यों नहीं मिला प्रभावशाली मंत्रालय…'

आनंद मोहन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राजपूत में सबसे ज्यादा विधायक बिहार में हैं तो प्रभावशाली मंत्रालय राजपूत को क्यों नहीं मिला? इसके साथ ही उन्होंने कहा, "आनंद मोहन कुछ बोलता है तो दूसरे समाज को तो छोड़ दीजिए राजपूत समाज ही उनका विरोध करता है… और कहते हैं कि आनंद मोहन ऐसा बोल रहा है." 

दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आनंद मोहन एक अभियान चलाने वाले हैं.  वे अभी दिल्ली में हैं और 27 मई को पटना आएंगे. आनंद मोहन के एक करीबी ने बताया कि बहुत जल्द पूरे बिहार में वह यात्रा करने वाले हैं. इसकी शुरुआत नालंदा से होगी.

यह भी पढ़ें- नितेश राणे ने कहा- कंप्यूटर पर तस्वीर लगाकर बकरा काटें, भड़की RJD, बोली- 'जब भी बकरीद…'

Published at : 26 May 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Sanjay Kumar Jha Lalan Singh Anand Mohan Nitin Nabin BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आनंद मोहन फिर गरजे, ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन का नाम लेकर पूछा- 'क्या ये लोग…'
आनंद मोहन फिर गरजे, ललन सिंह, संजय झा और नितिन नवीन का नाम लेकर पूछा- 'क्या ये लोग…'
बिहार
Ritu Jaiswal Joins BJP: RJD छोड़ BJP में शामिल होते ही रितु जायसवाल का बड़ा बयान, 'जो व्यक्ति, जो पार्टी...'
RJD छोड़ BJP में शामिल होते ही रितु जायसवाल का बड़ा बयान, 'जो व्यक्ति, जो पार्टी...'
बिहार
विधान परिषद चुनाव का ऐलान होते ही CM सम्राट से मिले जीतन राम मांझी, कर दी ये बड़ी मांग
विधान परिषद चुनाव का ऐलान होते ही CM सम्राट से मिले जीतन राम मांझी, कर दी ये बड़ी मांग
बिहार
नितेश राणे के बयान पर RJD नेता शक्ति यादव की दो टूक, 'सनातन धर्म में अगर…'
नितेश राणे के बयान पर RJD नेता शक्ति यादव की दो टूक, 'सनातन धर्म में अगर…'
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सौंपे! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपकी जेब में कितना आएगा?
RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दिए! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपको क्या मिलेगा?
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
इंडिया
Explained: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! शादी से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
हेल्थ
Drinking Cold Water In Summer: गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
शिक्षा
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget