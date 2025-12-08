इंडिगो संकट के बीच पटना एयरपोर्ट पर राहत के लिए उठाया गया ये कदम, रेलवे ने की बड़ी पहल

कई दिनों से फ्लाइट कंपनी इंडिगो एयरलाइंस संकट से जूझ रही है. यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच पटना एयरपोर्ट पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क चालू किया गया है. यहां पैसेंजर्स को ट्रेन की जानकारी दी जा रही है. पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की ओर से पटना एयरपोर्ट पर यह नई व्यवस्था बहाल की गई है ताकि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों को तुरंत वैकल्पिक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके. यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

पटना और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए आनंद विहार टर्मिनल तक एक स्पेशल ट्रेन चालू किया गया है, जो 09 दिसंबर शाम 7 बजे खुलेगी. अगले दिन 2 बजे तक पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 02396 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 08 दिसंबर को आनंद विहार से 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी.

संपूर्ण क्रांति और राजधानी में अतिरिक्त कोच

गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 09 दिसंबर को 00.05 बजे खुलकर 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी. इसके साथ ही राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच भी लगाया जा रहा है. रेलवे की कोशिश है कि इस तरह कुछ यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सके.

बता दें कि हाल के दिनों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. अचानक कैंसिलेशन की वजह से कई लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, बुजुर्ग यात्रियों और छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे परिवारों की दिक्कतें भी बढ़ गईं.

ऐसे हालात में यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने आगे बढ़कर नई ट्रेन-इन्फॉर्मेशन सुविधा शुरू की है. अब फ्लाइट कैंसिल होने पर लोग तुरंत ट्रेन की उपलब्धता, टाइमिंग और वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की जानकारी उसी समय एयरपोर्ट पर ही पा सकेंगे. रेलवे का यह कदम परेशान यात्रियों के लिए बड़ी मदद साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि अनिश्चितता की घड़ी में यह सुविधा उन्हें भरोसा और राहत दोनों देगी.

