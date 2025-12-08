हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु', AIMIM विधायक ने की CM से मुलाकात, कर दी ये बड़ी मांग

'नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु', AIMIM विधायक ने की CM से मुलाकात, कर दी ये बड़ी मांग

Bihar Politics: विधायक मो. खुर्शीद आलम ने कहा कि वो नीतीश कुमार से प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो सराहनीय है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 05:48 PM (IST)
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जोकीहाट सीट से विधायक मो. मुर्शीद आलम ने सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. वे अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे. मुलाकात के बाद मुर्शीद आलम ने बड़ा बयान दिया. साथ ही बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कुछ मांग की है. मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को राजनीतिक गुरु बताया है. 

मो. मुर्शीद आलम ने कहा, "नीतीश कुमार से आज मुलाकात हुई है… मेरे यहां एक जटिल समस्या थी कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है… तो आज मांग की है कि मेरे विधानसभा में तीन डिग्री कॉलेज होना चाहिए. एक पलासी में दो जोकीहाट में… सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेरी बात हुई है. मेरे सामने ही उन्होंने अपने सचिव को आदेश दिया कि वे गंभीरता से इसे देखें." 

'कहीं न कहीं मुझे पहचान दी'

जोकीहाट विधायक ने कहा, "हम 2014 से 2024 तक जेडीयू के साथ रहे. उन्होंने (नीतीश कुमार) एक प्लेटफॉर्म दिया. जोकीहाट से जेडीयू के टिकट पर हम उपचुनाव लड़े थे… तो कहीं न कहीं बिहार में उन्होंने मुझे पहचान दी है. हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं. पांच बार मुखिया रहा हूं. अभी इस्तीफा देकर आया हूं. पत्नी भी मुखिया रही हैं. वो (नीतीश कुमार) राजनीतिक गुरु भी हैं." 

नीतीश कुमार के काम से प्रभावित: खुर्शीद आलम

एक सवाल के जवाब में आगे मो. खुर्शीद आलम ने कहा, "...प्रभावित हैं उनसे, बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो सराहनीय है. कोई भुला नहीं सकता है. हम अलग जगह से चुनाव लड़े अलग बात है. जरूरत पड़ी तो उनके (नीतीश) खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस बात को नहीं भुला सकते कि वो हमारे राजनीतिक गुरु नहीं हैं. बिहार के स्तर पर जो एक प्लेटफॉर्म मिला… जेडीयू से प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाए… हम मुखिया थे."

Published at : 08 Dec 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS Murshid Alam
