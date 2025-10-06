'सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता…', बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का खुला चैलेंज

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (एआईएमआईएम) बिहार में 2025 का विधानसभा महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहती है लेकिन आरजेडी की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है. इस क्रम में सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को असदुद्दीन ओवैसी ने दरभंगा में आयोजित एक रैली में तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जमकर हमला बोला.

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें नहीं उनके पिता जी को लेटर आया होगा, हमको नहीं आया है, तो हमने कहा कि इनको भी लेटर लिखिए. अख्तरुल ईमान ने पत्र लिखा और ढोल बजाकर घर पर जाकर लेटर दिया कि कान खोलकर सुन लो कि हम दे रहे हैं."

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, "अख्तरुल ईमान (एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष) ने पत्र में क्या लिखा कि हमको छह सीटें दो. यह भी लिखकर दिया कि आप (तेजस्वी यादव) मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमको मंत्री नहीं चाहिए. आप खुद फैसला कर लीजिए कि इसमें मेरा क्या फायदा है… अख्तरुल इमान का क्या फायदा है."

'…तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना होगा'

आरजेडी पर हमला करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "हम में और उनमें एक ही फर्क है, हम कह रहे हमको ये चाहिए लेकिन उसके बाद भी वे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी-नीतीश की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन लाना चाहता है. सुन लो तेजस्वी… सुन लो राजद के नेता हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी. तुम्हारा गुरुर तुमको कमजोर करके रख देगा. तुम समझ रहे हो तुम सब कुछ कर लोग... नहीं कर सकते. तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है, बिहार में दोबारा बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को रोकना है, तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना होगा."

