बिहार विधानसभा चुनाव (2025) ने नतीजों से पहले एग्जिट पोल से किसी की टेंशन बढ़ा दी है तो कहीं किसी के लिए खुशी बढ़ गई है. इन सबके बीच हर कोई जानना चाह रहा है कि जन सुराज के सूत्रधार की जिस सीट से चर्चा थी लड़ने की वहां से किसकी जीत हो सकती है?

दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो वे या तो कर्मभूमि या जन्मभूमि से लड़ेंगे. वे मूल रूप से रोहतास जिले के रहने वाले हैं. करगहर विधानसभा सीट के लिए अपने पैतृक गांव जाकर उन्होंने मतदान भी किया था. यहां से वे लड़ सकते थे लेकिन चुनावी मैदान में नहीं उतरे. दूसरी ओर राघोपुर से भी लड़ने की चर्चा थी.

करगहर सीट से जीत सकती है बीएसपी

इन सबके बीच करगहर में कौन जीत सकता है, पत्रकारों के एग्जिट पोल से इस पर चौंकाने वाली बात सामने आई है. करगहर सीट से बीएसपी (BSP) के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह जीत सकते हैं. यानी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ सकता है. महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष मिश्रा और जेडीयू के प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह दोनों हार सकते हैं.

करगहर सीट से अभी कांग्रेस के संतोष मिश्रा ही विधायक हैं. यहीं से रितेश पांडेय जन सुराज से लड़ रहे हैं. ये दोनों ब्राह्मण जाति से हैं और वोट दोनों के बीच बंट गया. इस सीट पर कुर्मी के बाद सबसे अधिक ब्राह्मण वोटर हैं. यही कारण है कि संतोष मिश्रा को नुकसान हो सकता है.

रोहतास की 7 सीटों में से कौन कितने पर जीत सकता है?

आरजेडी- 3 सीटें (सासाराम, नोखा और दिनारा)

बीएसपी- 1 सीट (करगहर)

कांग्रेस- 1 सीट (चेनारी)

कड़ा मुकाबला: 2 सीटें (काराकाट और डेहरी)

रोहतास जिले की टोटल सात सीटों की लिस्ट

सासाराम

नोखा

दिनारा

करगहर

काराकाट

चेनारी

डेहरी

आरजेडी ने सासाराम से सत्येंद्र शाह को प्रत्याशी बनाया है. ये जीत सकते हैं. नोखा से आरजेडी ने अनिता चौधरी को टिकट दिया है जो जीत सकती हैं. उनके सामने जेडीयू से नागेंद्र चंद्रवंशी हैं. वहीं दिनारा सीट से आरजेडी जीत सकती है. यहां से आरजेडी ने राजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है. चेनारी सीट से कांग्रेस के मंगल राम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से मुरारी प्रसाद गौतम के बीच टक्कर है. हालांकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो सकती है.

दो सीटों पर किसके-किसके बीच कड़ा मुकाबला?

काराकाट- सीपीआईएमएल और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बीच कड़ा मुकाबला. जेडीयू के महाबलि सिंह तीसरे स्थान पर रह सकते हैं.

डेहरी- आरजेडी के गुड्डू कुमार चंद्रवंशी और एलजेपीआर के सोनू कुमार उर्फ राजीव रंजन सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है.

(नोट: एबीपी न्यूज़ ने जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत और उनकी राय के हिसाब से ये आंकड़ा तैयार किया है)

