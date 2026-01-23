छत्तीसगढ़ में बिहार के 6 मजदूरों की मौत, CM नीतीश ने जताया शोक, परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित एक स्टील प्लांट में हुए ब्लास्ट में बिहार के गयाजी जिले के रहने वाले 6 मजदूरों की मौत हो गई. घटना बीते गुरुवार (22 जनवरी, 2026) की है. ये सभी लोग गयाजी जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटीबांध गांव के रहने वाले थे. एक ही गांव के 6 मजदूरों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा है.

मृतकों की पहचान श्रवण कुमार (22 वर्ष), जितेंद्र (37 वर्ष), बद्री भुइयां (42 वर्ष), राजदेव कुमार (22 वर्ष), विनय भुइयां (40 वर्ष) और सुंदर भुइयां (40 वर्ष) के रूप में की गई है. परिजनों ने गांव से काम के लिए भेजने वाले ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग सरकार से की है.

नीतीश कुमार ने जताया शोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छत्तीसगढ़ के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में हुए ब्लास्ट हादसे को अत्यंत दुखद बताया है. हादसे में बिहार के मजदूरों की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है.

नीतीश कुमार ने बिहार के मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 02-02 लाख रुपये और हादसे में घायल हुए बिहार के मजदूरों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा मृतकों के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करें.

जीतन राम मांझी ने क्या कहा?

इस पूरी घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के एक स्पंज आयरन प्लांट (रियल इस्पात फैक्ट्री) में हुए भीषण विस्फोट में हुए मजदूरों की दुखद मृत्यु और कई मजदूर भाइयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखदायी है. मृतकों में कुछ लोग मेरे संसदीय क्षेत्र से होने की पुष्टि हुई है. जिनकी जानकारी प्राप्त कर उनके परिवारजनों से शीघ्र मिलकर इस विपदा की घड़ी में शामिल होऊंगा. दिवंगत आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं."

