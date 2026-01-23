नीट छात्रा मौत मामला: SIT ने DGP विनय कुमार को सौंपी रिपोर्ट, जानें कहां तक पहुंची जांच

नीट छात्रा मौत मामले में SIT जांच चल रही है. अब तक की जांच रिपोर्ट को बिहार के DGP विनय कुमार को सौंप दिया है. सूत्रों के अनुसार, छात्रा हत्या मामले में क्या-क्या तथ्य सामने आए. किन-किन लोगों से पूछताछ हुई है और क्या दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इसके अलावा अस्पताल की जांच, सहज सर्जरी क्लिनिक, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल शंभु हॉस्टल, पटना से जहानाबाद में अबतक जब्त की गई सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी गई है.

मामले में अब तक करीब दो दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है. उसकी विस्तृत जानकारी DGP को दी गई है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में छात्रा के पटना से जहानाबाद अपने घर जाने और वापस आने का भी CCTV फुटेज SIT देख चुकी है. क्या गतिविधि रही इसके बारे में भी बताया गया है. FSL जांच के लिए छात्रा का मोबाइल भेजा गया है.

FSL रिपोर्ट और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट का सभी को इंतजार

जानकारी के अनुसार, छात्रा की मोबाइल का CDR और डिलीट वॉट्सऐप मैसेज भी पुलिस ने प्राप्त कर लिया है. पुलिस को पता चल गया है कि घटना से पहले छात्रा की फोन और वॉट्सऐप पर किन-किन से बात हुई थी. जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनका बयान कलम बद्ध किए गए हैं. FSL रिपोर्ट और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट का इंतजार है. PMCH की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकेंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स भेजा गया है. दोनों रिपोर्टों के आने के बाद मौत की असली वजह से पर्दा उठ जाएगा.

रिपोर्ट के बाद सुलझ जाएगा मौत का मामला

इसके अलावा, माना जा रहा है कि जल्द ही इस रहस्यमय मौत की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा. SIT की ओर से DGP को सौंपी गई रिपोर्ट में अब तक की गई जांच, पूछताछ, सामने आए सबूतों और तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत विवरण शामिल है.

